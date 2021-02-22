Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

На тест-драйві у Фактів ICTV побував японський пікап Mitsubishi L200. Ми спробували дізнатися, що ховається за суворою зовнішністю японця, скільки він коштує, чим може вразити на бездоріжжі та чи підійде для міста.

Пробіжимося трохи по цінам. Mitsubishi L200 в найпростішій комплектації INTENSE (Diesel 2,4, 4WD, 6-МКПП) коштує близько $37,5 тис.

Mitsubishi L200 в максимальній комплектації ULTIMATE (Diesel 2,4, 4WD, 6-АКПП) обійдеться в $40 тис.

На тесті у нас побувала саме максимальна версія Mitsubishi L200.

Дизайн

У Mitsubishi L200 брутальний зовнішній вигляд, промальований гострими лініями кузова в концепції Dynamic Shield.

L200 примудрився кардинально змінитися, але водночас зберегти впізнаваність.

Упевнений, що знайдуться як шанувальники цього дизайну, так і затяті противники. На смак і колір, як то кажуть…

Сучасний, яскравий і впізнаваний – коротко про дизайн Mitsubishi L200.

Cалон

Залізти в салон високого пікапа Mitsubishi L200 вам допоможуть підніжки і ручки на стійках. Упевнений, без них буде набагато складніше з посадкою і висадкою.

Інтер’єр Mitsubishi L200 здається більш стриманим, ніж його екстер’єр. Тут все виконано в доволі суворому і водночас простому стилі.

Салон виконаний з перфорованої шкіри, є підігрів передніх сидінь та електрорегулювання сидіння водія.

Олдскульні кнопки підігріву, які кочують від покоління до покоління, вже можна сміливо записати в сімейні риси Mitsubishi.

Сидіння водія комфортне, жодних зауважень за час тесту не виникало. Простору спереду достатньо, є підсклянники і підлокітник.

Кермо також оздоблене шкірою та навіть має функцію підігріву. На кермовому колесі розташовані кнопки керування бортовим комп’ютером, круїз-контролем і мультимедіа.

Панель приладів проста і читабельна, тут все в лаконічному стилі Mitsubishi і без сюрпризів.

На центральній консолі розташований екран мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Система не гальмує, все працює справно.

Трохи нижче розміщений кнопковий блок керування клімат-контролем. Зручно, логічно, читабельно.

Спереду є 2 роз’єми USB і 1 вхід HDMI.

У пасажирів ззаду також є ручки на стійках і можливість скористатися підніжкою. Звісно, там , як і має бути в пікапі, посадка в доволі солдатська.

Із приємних бонусів – є два роз’єми USB і відкидний підлокітник.

Спинка другого ряду сидінь відкидається, і за нею є невеликий відсік для інструменту чи автомобільного інвентарю.

Одним із важливих питань під час вибору звичайного автомобіля є об’єм багажника, але, якщо йдеться про пікап, його можна сміливо замінити вантажопідйомністю.

У Mitsubishi L200 вона становить 750 кг, а максимально допустима вага для буксирування – 3,1 т.

Динаміка

Тестовий Mitsubishi L200 був оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 2,4 л, потужністю 181 к.с. і крутильним моментом 430 Нм. Мотор функціонує в парі з 6-АКПП. Працюють вони злагоджено, без зауважень. Запасу потужності та крутильного моменту турбодизелю вистачає для міста, траси, ну і, звісно, для бездоріжжя.

Mitsubishi L200, передусім – рамний позашляховик з системою повного приводу SUPER SELECT 4WD-II (в тестовому авто). З цього і почнемо.

На Mitsubishi L200 можна їхати виключно на задньому приводі (2H), а можна випробувати всі принади повного приводу (4H) з блокуванням центрального диференціала (4HLc), пониженим рядом (4LLc) і блокуванням заднього диференціала (R/D lock).

Крім цього, в Mitsubishi L200 ви можете вибрати один із позашляхових режимів OFF ROAD MODE (гравій, бруд/сніг, пісок, каміння) та активувати функцію допомоги під час спуску HDC. Кліренс – 220 мм.

Все це, безумовно, дає право назвати Mitsubishi L200 справжнім рамним позашляховиком і сміливо долати брід завглибшки 700 мм, але як щодо міста і траси?

Комфорт у пікапах – річ тонка і доволі умовна. Після звичайного кросовера вас навряд чи вразить тряска під час їзди нерівностями та жорстка підвіска, але як далеко і глибоко ви заїдете на кросовері? Що ви туди зможете завантажити і що зможете відбуксирувати? Задавши собі ці питання я перестав звертати увагу на нюанси в комфорті.

Ну і останній аргумент, який змусив мене поважати Mitsubishi L200 – українська зима. L200 – той випадок, коли ти не думаєш про замети, засніжені парковки, лід і неочищені дороги, як про випробування. Це радше пригоди, але точно не привід для хвилювань.

Слід віддати належне Mitsubishi L200 адже і про сучасні міські опції японці теж подумали. Безключовий доступ, запуск двигуна кнопкою, підігрів сидінь і керма, Apple CarPlay, 4 роз’єми USB, а що ще потрібно?

Не завадили б камери кругового огляду, але є, на жаль, тільки камера заднього виду.

Доводиться неабияк попітніти, щоб роз’їхатися з кимось у вузенькому дворі спального району або припаркуватися в забитому центрі.

У місті і на заміських трасах можна пересуватися виключно на задньому приводі, що дасть змогу трохи зменшити витрату палива.

За паспортом Mitsubishi L200 має споживати в місті 9,9 л на 100 км, а на трасі 7,8 л.

Підсумки

Якщо ви шукайте пікап, то обійти стороною Mitsubishi L200 у вас просто не вийде. Пікапи стали ближчими до міста, і їх уже не назвеш виключно утилітарними автомобілями, адже в них уже сила силенна сучасних фішок.

Трохи пожертвувавши комфортом, ви отримаєте прекрасний рамний позашляховик. Вирішувати, як завжди, вам.

























































































