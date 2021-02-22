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Факти / Lifestyle

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Олег Авєрін Журналіст

На тест-драйві у Фактів ICTV побував японський пікап Mitsubishi L200. Ми спробували дізнатися, що ховається за суворою зовнішністю японця, скільки він коштує, чим може вразити на бездоріжжі та чи підійде для міста.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Пробіжимося трохи по цінам. Mitsubishi L200 в найпростішій комплектації INTENSE (Diesel 2,4, 4WD, 6-МКПП) коштує близько $37,5 тис.

Mitsubishi L200 в максимальній комплектації ULTIMATE (Diesel 2,4, 4WD, 6-АКПП) обійдеться в $40 тис.

На тесті у нас побувала саме максимальна версія Mitsubishi L200.

Дизайн

У Mitsubishi L200 брутальний зовнішній вигляд, промальований гострими лініями кузова в концепції Dynamic Shield.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

L200 примудрився кардинально змінитися, але водночас зберегти впізнаваність.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Упевнений, що знайдуться як шанувальники цього дизайну, так і затяті противники. На смак і колір, як то кажуть…

Сучасний, яскравий і впізнаваний – коротко про дизайн Mitsubishi L200.

Cалон

Залізти в салон високого пікапа Mitsubishi L200 вам допоможуть підніжки і ручки на стійках. Упевнений, без них буде набагато складніше з посадкою і висадкою.

Інтер’єр Mitsubishi L200 здається більш стриманим, ніж його екстер’єр. Тут все виконано в доволі суворому і водночас простому стилі.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Салон виконаний з перфорованої шкіри, є підігрів передніх сидінь та електрорегулювання сидіння водія.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Олдскульні кнопки підігріву, які кочують від покоління до покоління, вже можна сміливо записати в сімейні риси Mitsubishi.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Сидіння водія комфортне, жодних зауважень за час тесту не виникало. Простору спереду достатньо, є підсклянники і підлокітник.

Кермо також оздоблене шкірою та навіть має функцію підігріву. На кермовому колесі розташовані кнопки керування бортовим комп’ютером, круїз-контролем і мультимедіа.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Панель приладів проста і читабельна, тут все в лаконічному стилі Mitsubishi і без сюрпризів.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

На центральній консолі розташований екран мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Система не гальмує, все працює справно.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Трохи нижче розміщений кнопковий блок керування клімат-контролем. Зручно, логічно, читабельно.

Спереду є 2 роз’єми USB і 1 вхід HDMI.

У пасажирів ззаду також є ручки на стійках і можливість скористатися підніжкою. Звісно, там , як і має бути в пікапі, посадка в доволі солдатська.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Із приємних бонусів – є два роз’єми USB і відкидний підлокітник.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Спинка другого ряду сидінь відкидається, і за нею є невеликий відсік для інструменту чи автомобільного інвентарю.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Одним із важливих питань під час вибору звичайного автомобіля є об’єм багажника, але, якщо йдеться про пікап, його можна сміливо замінити вантажопідйомністю.

У Mitsubishi L200 вона становить 750 кг, а максимально допустима вага для буксирування – 3,1 т.

Динаміка

Тестовий Mitsubishi L200 був оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 2,4 л, потужністю 181 к.с. і крутильним моментом 430 Нм. Мотор функціонує в парі з 6-АКПП. Працюють вони злагоджено, без зауважень. Запасу потужності та крутильного моменту  турбодизелю вистачає для міста, траси, ну і, звісно, для бездоріжжя.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Mitsubishi L200, передусім – рамний позашляховик з системою повного приводу SUPER SELECT 4WD-II (в тестовому авто). З цього і почнемо.

На Mitsubishi L200 можна їхати виключно на задньому приводі (2H), а можна випробувати всі принади повного приводу (4H) з блокуванням центрального диференціала (4HLc), пониженим рядом (4LLc) і блокуванням заднього диференціала (R/D lock).

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Крім цього, в Mitsubishi L200 ви можете вибрати один із позашляхових режимів OFF ROAD MODE (гравій, бруд/сніг, пісок, каміння) та активувати функцію допомоги під час спуску HDC. Кліренс – 220 мм.

Все це, безумовно, дає право назвати Mitsubishi L200 справжнім рамним позашляховиком і сміливо долати брід завглибшки 700 мм, але як щодо міста і траси?

Комфорт у пікапах – річ тонка і доволі умовна. Після звичайного кросовера вас навряд чи вразить тряска під час їзди нерівностями та жорстка підвіска, але як далеко і глибоко ви заїдете на кросовері? Що ви туди зможете завантажити і що зможете відбуксирувати? Задавши собі ці питання я перестав звертати увагу на нюанси в комфорті.

Ну і останній аргумент, який змусив мене поважати Mitsubishi L200 – українська зима. L200 – той випадок, коли ти не думаєш про замети, засніжені парковки, лід і неочищені дороги, як про випробування. Це радше пригоди, але точно не привід для хвилювань.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Слід віддати належне Mitsubishi L200 адже і про сучасні міські опції японці теж подумали. Безключовий доступ, запуск двигуна кнопкою, підігрів сидінь і керма, Apple CarPlay, 4 роз’єми USB, а що ще потрібно?

Не завадили б камери кругового огляду, але є, на жаль, тільки камера заднього виду.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Доводиться неабияк попітніти, щоб роз’їхатися з кимось у вузенькому дворі спального району або припаркуватися в забитому центрі.

У місті і на заміських трасах можна пересуватися виключно на задньому приводі, що дасть змогу трохи зменшити витрату палива.

За паспортом Mitsubishi L200 має споживати в місті 9,9 л на 100 км, а на трасі 7,8 л.

Підсумки

Якщо ви шукайте пікап, то обійти стороною Mitsubishi L200 у вас просто не вийде. Пікапи стали ближчими до міста, і їх уже не назвеш виключно утилітарними автомобілями, адже в них уже сила силенна сучасних фішок.

Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою

Трохи пожертвувавши комфортом, ви отримаєте прекрасний рамний позашляховик. Вирішувати, як завжди, вам.

  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
  • Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою
Тест-драйв Mitsubishi L200: перевірка українською зимою / 23 фотографий

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