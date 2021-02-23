Просто шаленими темпами до нас везуть електромобілі. Лише торік українці придбали майже 7,5 тис. електрокарів. А загалом в країні їх вже близько 30 тис.

Причому їх власники запевняють, що не страшні їм ні заметілі, ні ожеледь, ні навіть люті морози. Попри гори не почищеного снігу – вони і далі опановують українські дороги.

Та й їздити на такому авто не лише економно, а й модно. Навіть президент часто записує свої відеозвернення за кермом американської Tesla.

Новенький електромобіль – це як нова електронна іграшка чи смартфон. І не лише тому, що заряджається від розетки або ж підключаєтеся до інтернету. Просто має безліч додаткових забавок для свого власника.

Поставити на парковку або у гараж, чи просто рухатись містом – автівка може без водія.

Українці купують електромобілі переважно не першої свіжості. Однак в Україні ремонтувати биті авто – вже давно не проблема, – стверджує власник станції техобслуговування електромобілів Кирило Антонець.

Український зиск в цьому цілком очевидний. Адже якщо на аукціоні в США Tesla можна купити за $15-20 тис., що з ремонтом вийде десь $30-50 тис. То нове авто коштує $100 тис., головне, щоб із батареєю все було добре.

Все це за умов, що автівка не була в ДТП. А таких серед Tesla – у нас майже немає. Тож батарея – чи не головна проблема поставарійних електрокарів, бо коштує вона від $10 тис.

На морозі електромобіль зменшує свій пробіг до 40%. Чим швидше їдеш – тим швидше авто розряджається. Плюс світло, обігрів, все це забирає багато енергії.

Інколи навіть вимикати доводиться, аби доїхати додому. Найбільше претензій, кажуть фахівці, до лідера українського ринку – популярного Nissan Leaf першої серії.

Ще один недолік – де заряджати авто. У декого є, принаймні, власний гараж. Інші – проводять розетки у паркінг.

Крім того, в нас одиниці швидкісних суперчарджерів, які за 40 хвилин можуть зарядити авто. А тому якщо Києвом пересуватися зручно, то далі Житомира не поїдеш. Не кажучи вже про Одесу.

Та поки електрокари лише завойовують Україну, у світі їм наступають на п’ятки авто на водневому паливі. Причому перші дві водневі автівки з’явилися вже й у нас.

На перший погляд – це звичайнісінький автомобіль. От тільки їздить не на бензині, дизелі чи газу. Та й з вихлопної труби йде не дим, а вода.

Вода не технічна, а навіть питна, – стверджує перший в Україні власник такої машини Євген Шкода.

В управлінні ж, каже, автівка йому чимось нагадує електричку. Шумоізоляція, запевняє, краща, ніж у Tesla, а морозів і взагалі не боїться.

І все ж в Україні такі машини поки екзотика. Та й жодної АЗС, де заправитись воднем в нас немає. Тож конкурентами на автошляхах на відміну від електричних у нас вони точно не стануть. Хоча змагатися з дизельними та бензиновими доведеться ще багато років.

Попри це, електрокарів на українських дорогах з року в рік стає все більше. І не лише вживаних, а й нових.

Будівництво електрозаправок в Україні

Україна підтримуватиме розвиток мережі швидкісних електрозаправок на основних автошляхах з Києва до Львова, Одеси та Дніпра на державному рівні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

За словами міністра, наразі в Україні є 11 операторів зарядних станцій, з яких три мають власне виробництво станцій змінного і постійного струму.