Тест-драйв Porsche Taycan: виживання та реалії в Україні

Ми спробували з’ясувати, що собою являє перша електричка в модельному ряду Porsche і як зможе вона адаптуватися під українські реалії.

Porsche Taycan часто називають сумішшю 911 і Panamera сенсі дизайну. І тут важко сперечатися, в цьому справді щось є. Porsche Taycan – магніт на дорогах, до якого притягуються погляди абсолютно всіх учасників руху.

Спортивні та апетитні форми радують навіть погляд водія, який перебуває за кермом Taycan. Чого варті самі лише фактурні стегна задньої частини авто, які добре проглядаються в дзеркалах заднього виду.

Взявши Porsche Taycan на кілька днів тест-драйву, я постарався відповісти на злободенні питання щодо купівлі та експлуатації цього електрокара в Україні.

Яким буває Porsche Taycan і скільки він коштує в Україні ?

Porsche Taycan існує в чотирьох варіаціях: Taycan (Base), Taycan 4S, Taycan Turbo і Taycan Turbo S.

Усі версії відрізняються технічно і за стартовою ціною, саме в такій послідовності. Taycan (Base) – найпростіша версія, а Taycan Turbo S – найзарядженіша.

Якщо говорити про найсолодші характеристики, то навіть найпростіший Taycan (Base) розганяється до 100 км/год за 5,4 с, а ось топовий Taycan Turbo S робить це за 2,8 с.

Ще один привід для хизування Porsche Taycan – потужність і крутильний момент. Porsche Taycan Base з Launch Control має пікову потужність 402 к. с. і максимальний крутильний момент 435 Нм, а Taycan Turbo S – вдумайтеся – 761 к. с. і крутильний момент 1050 Нм!

Якщо говорити про гроші, то цінова вилка залежно від обраної версії коливається від $92,7 тис. до $202,5 тис. Все це за базові версії, без додаткових опцій.

У нас на тест-драйві побувала версія Porsche Taycan 4S з додатковими опціями і вартістю 4 867 275 грн (приблизно $173,8 тис.).

Що з технікою у Porsche Taycan 4S?

Перед тим як перейти до характеристик, варто відзначити, що у нас була версія Porsche Taycan 4S з посиленою батареєю Performance Plus 93,4 кВтг.

Пікова потужність тестового автомобіля з Launch Control становить 571 к.с., максимальний крутильний момент 650 Нм, а до першої сотні він долітає за 4,0 с.

У Porsche Taycan 4S два електромотори (по одному на кожній осі), за допомогою яких також реалізовано повний привід.

Porsche Taycan – смартфон на колесах чи класичний Porsche?

У Porsche Taycan доволі затишно і немає відчуття, що ти перебуваєш в електрокарі, де все з перероблених матеріалів і зроблено за останніми трендами еко-моди.

Я думаю, мало хто сумнівається, що в Porsche Taycan якісні, дорогі матеріали і всі вони педантично підігнані.

Є відчуття, що ти сидиш у спортивному Porsche, а електромобільну сутність видає лише відсутність звуку ДВЗ і піктограми на моніторах.

У Porsche Taycan спортивні сидіння з безліччю регулювань, прекрасною бічною підтримкою і фамільною виштамповкою на підголівнику.

Спортивне кермо GT Sports оснащене мінімальним набором кнопок керування і прекрасно лежить у руках. Все просто, лаконічно і зручно.

Селектор КПП має незвичний вигляд і перебуває праворуч від керма. На ділі нічого складного, просто треба звикнути.

Данина спортивним традиціям – бортовий годинник з циферблатом на 60 с.

Тут немає ніякого утиску в опціях комфорту на догоду економії енергії. У тестовому авто був підігрів керма, підігрів і вентиляція сидінь, а також функція масажу для переднього пасажира і водія.

Однією з особливостей Porsche Taycan є велика кількість різних екранів. У нашій версії їх було три – два спереду і один ззаду.

Перший екран – дугоподібна панель приладів, на якій можна міняти варіації відображення інформації. На вигляд дуже круто і за функціонуванням так само.

Вгорі на центральній консолі розташований другий екран – мультимедійний.

Він працює в парі з третім екраном, який виконує своєрідну роль пульта керування основними функціями автомобіля та розміщений під рукою у водія. Певна річ, що мультимедіа підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

У Porsche Taycan ви знайдете лише роз’єми USB Type-C, а от стандартних Type-A тут немає.

У нашій комплектації не було ще одного опціонального екрана. Він може розміщуватися на торпедо, навпроти переднього пасажира. На ньому дублюється медіа, навігація і показники панелі приладів.

Які мінуси є у всій цій історії з екранами? Всі сенсорні панелі постійно будуть у відбитках пальців і пилюці.

Третій екран – консоль керування клімат-контролем для задніх пасажирів.

На другому ряду сидінь зручно буде двом пасажирам. Передбачено місце і для третього, але боюся, що воно навряд чи підійде для комфортних поїздок.

Позаду є підлокітник та підігрів сидінь.

Так, в салоні Porsche Taycan купа екранів і сучасних фішок, але дух класичного Porsche тут також відчувається.

Багажник, як ви розумієте, тут доволі скромний – 407 л.

Спереду, де у звичайного автомобіля ховають ДВЗ, у Porsche Taycan невеликий відсік для речей.

Як їде Porsche Taycan 4S?

Porsche Taycan 4S блискавично злітає до першої сотні, і відбувається цей процес вражаюче.

Нудну тишу під час розгону в Porsche вирішили розбавити штучним електричним звуком, який більше схожий на звук у салоні літака, коли той набирає швидкість на злітній смузі. Незвично, прикольно, але якщо звук дошкуляє, то можна його вимкнути.

Крім розгону вразила прекрасна керованість і, на диво, не дуже жорстка підвіска. Я очікував, що комфорту буде менше, особливо на колісних дисках R20.

Який запас ходу?

Запас ходу в Porsche Taycan 4S залежить від обраного режиму (Range, Normal, Individual, Sport, Sport + ), манери водіння та інших зовнішніх факторів.

Із повністю зарядженим акумулятором, в морозну погоду близько -10С в режимі Normal бортовий комп’ютер показував запас 348 км. Думаю, що реальних буде близько 300 км у такому режимі.

Як поводиться на українських дорогах?

Першим, з чим стикається Porsche Taycan на наших дорогах, – ями, саморобні лежачі поліцейські та бездоріжжя.

Якщо з підвіскою можна жити, то про кліренс, красиві обвіси та пороги, потрібно пам’ятати завжди. Благо є пневмопідвіска, яка дає змогу регулювати кліренс у діапазоні 108-150 мм .

Як на ньому їздити взимку?

Із плюсів – повний привід і вага електрокара (2200 кг). Їде впевнено і дорогу тримає добре, проте кліренс не дає розслабитися.

Загалом, це не виключно літній варіант автомобіля. Цілком нормально його можна використовувати впродовж усього року.

Де і як заряджати в Україні?

Інфраструктура для електромобілів не стоїть на місці, й навіть в Україні вже є багато публічних місць для зарядки. Вони бувають платні, безкоштовні, придатні для Porsche Taycan та ні.

У Porsche Taycan є два роз’єми для підключення зарядного кабелю, що розміщені на передніх крилах автомобіля.

Із пасажирської сторони розташований порт CCS (для зарядки постійним струмом DC) під прискорену зарядку, який здатен приймати максимальну потужність до 270 кВт. Найпотужніші потужні зарядні станції в Україні видають до 50 кВт.

З водійської сторони розташований порт Type 2 (для зарядки змінним струмом AC), що здатен приймати до 11 кВт. Кабель Type 2 можна також підключати до роз’єму з пасажирської сторони.

Також можна заряджатися від звичайної розетки 220V та промислової на 380V. Для цього знадобляться спеціальні кабелі та зарядні пристрої, що були в комплекті тестового авто.

Я заряджав Porsche Taycan переважно від звичайної розетки в гаражі. За 10 годин виходило зарядити приблизно 20 кВтг (c 65% до 83% зяряду батареї). Коротше кажучи – досить довго, якщо говорити ще й про повний заряд.

Наразі найшвидший спосіб зарядити батарею в Україні – станції з потужністю до 50 кВт.

Одну з таких я випробував і зарядив 54,6 кВтг за 90 хв (приблизно з 45% до 98% заряду батареї). Це вже непогано, але можна ж швидше! На жаль, поки що не в Україні.

Для прикладу, на європейській станції з постійним струмом DC 270 кВт, можна було б зарядити тестовий Porsche Taycan з 5% до 80% за 22,5 хв.

Підсумки

Porsche Taycan 4S – відмінний приклад трансформації мислення від спортивних автомобілів з ДВЗ до потужних електрокарів.

Porsche Taycan 4S вражає динамікою та сучасністю, але залишається вірним стилю і традиціям Porsche.

Чи готова наша інфраструктура і дороги до такого роду електрокарів? Питання складне, але я вважаю, що наразі ще далеко до повністю комфортного володіння електрокаром в Україні. Не все так погано, звісно, їздити на електрокарі цілком можливо, але велика кількість нюансів ще під питанням. І найголовніший – швидкісні зарядки, яких немає, але це справа часу.

Вирішувати, як завжди, вам.





















































































































