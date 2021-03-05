Зміни до Правил дорожнього руху у частині перевезення дітей в автомобілях набули чинності. Вони були ухвалені урядом наприкінці лютого.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

— Відучора набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2021 № 152, якою внесено зміни до Правил дорожнього руху, – написав він.

Що змінилось:

доповнили визначення дитячої утримуючої системи (замість спеціальних засобів),

прибрали вік дитини, залишили лише зріст (145 см);

прибрали вимогу щодо користування дитячими утримуючими системами на транспортних засобах, що здійснюють регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, та спеціалізованих транспортних засобів (медичної допомоги, Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, СБУ, ДСО);

доповнили пункт щодо правил використання дитячих утримуючих систем в транспортних засобах.

Пункт 1.10 доповнений новим абзацом: дитяча утримуюча система — обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу зменшує небезпеку травмування дитини, що в ньому перебуває, шляхом обмеження рухливості її тіла.

Підпункт б пункту 21.11 викладений у такій редакції (забороняється перевозити):

б) дітей, зріст яких менше 145 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім:

транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху;

спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Правила доповнені пунктами 21.12 — 21.16 такого змісту:

21.12. Дитячі утримуючі системи повинні використовуватися у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами з’єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.

21.13. Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

21.14. Дитячі утримуючі системи встановлюють та використовують відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів.

21.15. Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

21.16. Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.

У 2019 було посилено відповідальність за порушення правил перевезення дітей — штраф 510 грн, а за повторне протягом року вчинення порушення — 850 грн.

Протягом минулого року поліцейські склали 2 664 адміністративні постанови за порушення правил перевезення дітей.

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