На тест-драйві у Фактів ICTV побував ультракомпактний кросовер Suzuki Ignis. Що собою являє відносно нова для українського ринку модель, чи справді це кросовер, та що ховається під приставкою Hybrid.

Скільки коштує Suzuki Ignis?

Suzuki Ignis у базовій комплектації GL, з бензиновим двигуном 1.2 DUALJET і 5-МКПП обійдеться приблизно в $15,9 тис.

Suzuki Ignis в максимальній комплектації GLХ, з бензиновим двигуном 1.2 DUALJET і безступінчатим варіатором CVT обійдеться приблизно в $ 18,8 тис.

У нас на тесті побувала саме максимальна версія Suzuki Ignis GLХ.

Який Suzuki Ignis на вигляд?

Дизайн Suzuki Ignis неординарний і привабливий з одного боку, але суперечливий і специфічний з іншого.

Якщо спереду у Suzuki Ignis все доволі симпатично і збалансовано, то задня частина у багатьох викликає подив і стає предметом для суперечок.















Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 4 фотографии

Якщо трохи заглибитись в японську класифікацію автомобілів то варто відзначити, що Suzuki Ignis – один із представників категорії кей-карів.

Кей-кар – клас автомобілів, обмежених за габаритними розмірами, об’ємами і потужністю двигуна. Власники такого роду автомобілів отримують певні податкові та страхові пільги в Японії, а також звільняються від необхідності мати обов’язковий документ на паркомісце.

Що є і чого немає в салоні Suzuki Ignis?

Почнемо з хороших новин – Інгнісі має безключовий доступ у салон і запуск двигуна кнопкою. Цим вже нікого не здивуєш, але річ зручна і практична в щоденному використанні.

У салоні Suzuki Ignis, принаймні на передніх сидіннях, доволі просторо. Вистачає місця над головою, і можна цілком комфортно влаштуватися за кермом.























Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 6 фотографий

Інтер’єр привабливий, все виконано зі своїми родзинками у вигляді мотоциклетної панелі приладів і блоку керування клімат-контролем у стилі бездротової колонки JBL.

Салон виконаний з бюджетних матеріалів і дзвінких пластиків, а з тактильно приємного порадує шкіряне кермо.Тепер про речі менш приємні. У Suzuki Ignis для українського ринку, навіть у максимальній комплектації та в опціях за доплату, ви не знайдете іншого варіанту мультимедійної системи, камери заднього виду, датчиків паркування і підігріву сидінь.

Магнітола дає змогу підключитися через Bluetooth або USB-роз’єм. Словом, з музикою та телефоном питання вирішилося, а от із навігацією доведеться щось думати самому.

У нашій комплектації була система оповіщення про зміну смуги руху, система гальмування з використанням стереокамери, система екстреного гальмування, попередження про виляння автомобіля і шість подушок безпеки. В цьому сенсі – повний порядок.

Позаду, що очікувано, місця доволі мало. Утім, для дитячого крісла і рюкзака простору вистачить із запасом. Удвох там також можна поміститися, але втрьох уже буде не зовсім затишно.







Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 2 фотографии

Багажник є – це вже добре, а його об’єм становить 271 л.

Де тут Hybrid?

У Suzuki Ignis є гібридна система SHVS. Це означає, що автомобіль оснащений електродвигуном з функцією стартер-генератора і літій-іонною батареєю ємністю 10 Ач. Система допомагає двигуну під час розгону, зменшує витрати палива і дає змогу зменшити рівень викидів у навколишнє середовище.

Середня витрата палива в міському режимі у мене становила близько 6,4 л на 100 км.

Можливості рухатися повністю на електротязі тут немає, як і можливості заряджати автомобіль від мережі, а батарея заряджається в процесі рекуперації гальмівної енергії.

Де тут кросовер?

Suzuki Ignis доволі компактний автомобіль, а від кросовера тут кліренс 180 мм і пластикові накладки по периметру кузова. Suzuki Ignis в Україні пропонується виключно з переднім приводом. То кросовер чи ні? Маркетологи щодо Suzuki Ignis полюбляють використовувати словосполучення ультракомпактний кросовер. Якщо до слова компактний додати ультра або мікро, то Suzuki Ignis – кросовер, тут я згоден.

Як їде українськими дорогами?

Suzuki Ignis оснащений бензиновим атмосферним двигуном об’ємом 1,2 л з потужністю 81 к.с . і крутильним моментом 107 Нм. Мотор працює в парі з безступеневою трансмісією CVT.











Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 3 фотографии

Ця пара працює досить специфічно, з затримками та паузами на старті, але після кількох днів за кермом до цього потихеньку звикаєш. Якщо поглянути лише на характеристики двигуна, то вже особливо динаміки й не чекаєш. Suzuki Ignis віддає перевагу розміреній манері водіння з плавними розгонами та без різких прискорень. Для міста динаміки цілком достатньо, а от на трасі потрібно мислити тверезо та розраховувати час для обгонів.

Підвіска у Suzuki Ignis доволі збита, але не можу сказати, що всі вади наших доріг вона проходить безболісно і без втрати в комфорті. Спереду в Suzuki Ignis встановлена підвіска Макферсон, а позаду – торсіонна балка.

Є похибки в шумоізоляції, але слід віддати належне якості складання – в салоні нічого не рипить.

Підсумки

Suzuki Ignis – фан-кар з яскравим дизайном і харизмою. Салон виконаний хоч і бюджетно, але все ж цікаво. Є нюанси в комплектації, поєднанні двигуна і КПП, але немає питань щодо пристосованості до міста і терміну ультракомпактний кросовер. І так, це гібрид, який допомагає економити на пальному. Вирішувати, як завжди, вам.