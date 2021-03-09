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Факти / Lifestyle

Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі

Олег Авєрін Журналіст

На тест-драйві у Фактів ICTV побував ультракомпактний кросовер Suzuki Ignis. Що собою являє відносно нова для українського ринку модель, чи справді це кросовер, та що ховається під приставкою Hybrid.

Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі

Скільки коштує Suzuki Ignis?

Suzuki Ignis у базовій комплектації GL, з бензиновим двигуном 1.2 DUALJET і 5-МКПП обійдеться приблизно в $15,9 тис.

Suzuki Ignis в максимальній комплектації GLХ, з бензиновим двигуном 1.2 DUALJET і безступінчатим варіатором CVT обійдеться приблизно в $ 18,8 тис.

У нас на тесті побувала саме максимальна версія Suzuki Ignis GLХ.

Який Suzuki Ignis на вигляд?

Дизайн Suzuki Ignis неординарний і привабливий з одного боку, але суперечливий і специфічний з іншого.

Якщо спереду у Suzuki Ignis все доволі симпатично і збалансовано, то задня частина у багатьох викликає подив і стає предметом для суперечок.

  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 4 фотографии

Якщо трохи заглибитись в японську класифікацію автомобілів то варто відзначити, що Suzuki Ignis – один із представників категорії кей-карів.

Кей-кар – клас автомобілів, обмежених за габаритними розмірами, об’ємами і потужністю двигуна. Власники такого роду автомобілів отримують певні податкові та страхові пільги в Японії, а також звільняються від необхідності мати обов’язковий документ на паркомісце.

Що є і чого немає в салоні Suzuki Ignis?

Почнемо з хороших новин –  Інгнісі має безключовий доступ у салон і запуск двигуна кнопкою. Цим вже нікого не здивуєш, але річ зручна і практична в щоденному використанні.

У салоні Suzuki Ignis, принаймні на передніх сидіннях,  доволі просторо. Вистачає місця над головою, і можна цілком комфортно влаштуватися за кермом.

  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 6 фотографий

Інтер’єр привабливий, все виконано зі своїми родзинками у вигляді мотоциклетної панелі приладів і блоку керування клімат-контролем у стилі бездротової колонки JBL.

Салон виконаний з бюджетних матеріалів і дзвінких пластиків, а з тактильно приємного порадує шкіряне кермо.Тепер про речі менш приємні. У Suzuki Ignis для українського ринку, навіть у максимальній комплектації та в опціях за доплату, ви не знайдете іншого варіанту мультимедійної системи, камери заднього виду, датчиків паркування і підігріву сидінь.

Магнітола дає змогу підключитися через Bluetooth або USB-роз’єм. Словом, з музикою та телефоном питання вирішилося, а от із навігацією доведеться щось думати самому.

У нашій комплектації була система оповіщення про зміну смуги руху, система гальмування з використанням стереокамери, система екстреного гальмування, попередження про виляння автомобіля і шість подушок безпеки. В цьому сенсі – повний порядок.

Позаду, що очікувано, місця доволі мало. Утім, для дитячого крісла і рюкзака простору вистачить із запасом. Удвох там також можна поміститися, але втрьох уже буде не зовсім затишно.

  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 2 фотографии

Багажник є – це вже добре, а його об’єм становить 271 л.

Де тут Hybrid?

У Suzuki Ignis є гібридна система SHVS. Це означає, що автомобіль оснащений електродвигуном з функцією стартер-генератора і літій-іонною батареєю ємністю 10 Ач. Система допомагає двигуну під час розгону, зменшує витрати палива і дає змогу зменшити рівень викидів у навколишнє середовище.

Середня витрата палива в міському режимі у мене становила близько 6,4 л на 100 км.

Можливості рухатися повністю на електротязі тут немає, як і можливості заряджати автомобіль від мережі, а батарея заряджається в процесі рекуперації гальмівної енергії.

Де тут кросовер?

Suzuki Ignis доволі компактний автомобіль, а від кросовера тут кліренс 180 мм і пластикові накладки по периметру кузова. Suzuki Ignis в Україні пропонується виключно з переднім приводом. То кросовер чи ні? Маркетологи щодо Suzuki Ignis полюбляють використовувати словосполучення ультракомпактний кросовер. Якщо  до  слова компактний додати ультра або мікро, то Suzuki Ignis – кросовер, тут я згоден.

Як їде українськими дорогами?

Suzuki Ignis оснащений бензиновим атмосферним двигуном об’ємом 1,2 л з потужністю 81 к.с . і крутильним моментом 107 Нм. Мотор працює в парі з безступеневою трансмісією CVT.

  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
  • Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі
Тест-драйв Suzuki Ignis: кросовер у мініатюрі / 3 фотографии

Ця пара працює досить специфічно, з затримками та паузами на старті, але після кількох днів за кермом до цього потихеньку звикаєш. Якщо поглянути лише на характеристики двигуна, то вже особливо динаміки й не чекаєш. Suzuki Ignis віддає перевагу розміреній манері водіння з плавними розгонами та без різких прискорень. Для міста динаміки цілком достатньо, а от на трасі потрібно мислити тверезо та розраховувати час для обгонів. 

Підвіска у Suzuki Ignis доволі збита, але не можу сказати, що всі вади наших доріг вона проходить безболісно і без втрати в комфорті. Спереду в Suzuki Ignis встановлена підвіска Макферсон, а позаду – торсіонна балка.

Є похибки в шумоізоляції, але слід віддати належне якості складання – в салоні нічого не рипить.

Підсумки

Suzuki Ignis – фан-кар з яскравим дизайном і харизмою. Салон виконаний хоч і бюджетно, але все ж цікаво. Є нюанси в комплектації, поєднанні двигуна і КПП, але немає питань щодо пристосованості до міста і терміну ультракомпактний кросовер. І так, це гібрид, який допомагає економити на пальному. Вирішувати, як завжди, вам.

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