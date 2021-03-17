Попри зростаючі ціни на бензин, дизель та автогаз, українські дороги заповнені вщент. Третя хвиля коронавірусу ще більше посилила автомобілізацію, оскільки, у машині ти ні з ким не контактуєш.

Тож українці кинулися виправляти становище. І за минулий рік придбали 360 тис. вживаних автівок. Це у чотири рази більше, ніж нових.

– Обсяги вторинного ринку зросли вдвічі після зміни правил розмитнення, які відбувалися в 2016-2018 році. Обсяг імпорту зріс у 45 разів, – каже автоексперт Остап Новицький.

Але якщо раніше до України масово завозили європейські автомобілі з великими пробігами, так звані євробляхи, то тепер тренд зовсім інший. Везуть переважно зі США. Вони і за віком молодші і за дизайном сучасніші.

Але не все так просто. За американськими мірками такі авто не підлягають відновленню та вважаються металобрухтом. За українськими ж – цілком пристойні. Просто з пошкодженнями, які відновлюють у численних майстернях і ставляться на облік.

Нині ж з-за океану везуть усе – від міських хетчбеків і бізнес-седанів до люксових позашляховиків. Щоправда, є нюанси.

Привезений з США автомобіль може бути лише з незначними пошкодженнями і після заміни мати цілком пристойний технічний стан. Або навпаки – бути дійсно справжнім брухтом, навіть по українським міркам.

Тому експерти радять підбирати машину дуже ретельно та з мінімальними ушкодженнями. Особливо, варто звертати увагу на те, чи є каталізатор, який часто вирізають.

Як би там не було, дуже часто для українців головним аргументом все ж є ціна, яка часто змушує не помічати недоліки. Але так триватиме не вічно. Поки не повернуть техогляд для приватного транспорту, який пройти зможуть далеко не всі іномарки з Америки.

Також в Україні змінились правила перевезення дітей у авто. У разі їх не виконання водію загрожує штраф.