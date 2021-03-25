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Факти / Lifestyle
Дарина Реготун |

Коли змінюють ланцюг ГРМ

Будь-який власник автомобіля має турбуватись про технічний стан свого транспорту. А тому, якщо щось зношується, потрібно це замінити. Адже від справності авто залежить і ваша безпека.

Ремонт авто

Факти ICTV розкажуть, як замінити одну із ключових деталей двигуна – ланцюг ГРМ.

Що таке ланцюг ГРМ

Як вже згадувалось вище, ланцюг ГРМ є частиною двигуна. Він схожий на ланцюг у велосипеді і слугує для синхронізації обертання колінчатого та розподільного валу.

Це допомагає впускному та випускному клапанам одночасно відкриватися та закриватися з однаковими інтервалами під час кожного оберту двигуна.

Якщо ланцюг ГРМ не працюватиме так, як потрібно, то це призведе до несправності двигуна. А в майбутньому – до дорогого ремонту. Не кажучи вже про те, що це створює небезпеку для вашого здоров’я та життя.

Коли змінюють ланцюг ГРМ і що це таке

Фото: Depositphotos

Коли потрібно замінити ланцюг ГРМ

Рано чи пізно ланцюг ГРМ може зноситись та розтягнутись. А тому у цей момент потрібно його замінити. Але як зрозуміти, що ланцюг може бути несправним? Варто звертати увагу на такі ознаки:

  • Коли автомобіль їде, ви чуєте невластивий гучний гуркіт у двигуні;
  • Ви спостерігаєте грубу та не плавну роботу двигуна, коли він запускається;
  • На панелі управління постійно горить помилка P0355;
  • Висунутий шток натягувача для ланцюга. Щоб це перевірити, потрібно буде знімати передню кришку двигуна. Якщо натягувач зрушився на 8-10 мм, то ланцюг розтягнувся.

Також один із найнадійніших способів, як визначити несправність ланцюга ГРМ – це комп’ютерна діагностика, яка здійснюється спеціалістами на СТО.

Визначити, при якому кілометражі автомобіля потрібно замінити ланцюг ГРМ, майже неможливо. Більшість виробників кажуть, що це потрібно робити при пробізі 400 тис. км.

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Проте орієнтуватись на ці цифри буде неправильно. Адже ланцюг може зноситись і раніше. Тому варто періодично робити діагностику та доглядати за справністю технічних частин автомобіля.

Якщо ви переконані у тому, що ланцюг несправний, вам потрібно звернутись до механіків, які його замінять.

Окрім того, що ланцюг ГРМ може розтягнутись, він ще може й порватись. У такому випадку вам потрібно терміново звернутись у СТО та замінити вже і клапани, які гарантовано будуть пошкоджені. До такого стану автомобіль краще не доводити. Та і така заміна обійдеться вам набагато дорожче.

Також з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення водіями правил дорожнього руху, зокрема за водіння у нетверезому стані.

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