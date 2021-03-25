За тиждень дії нових штрафів за порушення Правил дорожнього руху поліцейські оформили 2 241 протокол та 16 141 постанову.

Найбільше штрафів – 8 696 – стосувалося перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год. 570 водіїв перевищили швидкість на понад 50 км/год.

Понад 3 тис. осіб не використовували паски безпеки та мотошоломи. У стані сп’яніння за кермом перебувала 2 241 особа.

Майже 2 тис. штрафів стосувалися того, що транспортними засобами керували особи, які не мали на це права.

Також правоохоронці зафіксували понад півтисячі фактів керування транспортними засобами особами, які позбавлені прав.

Крім водіїв, Правила дорожнього руху порушили 1 226 пішоходів.

Нові штрафи за порушення ПДР

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіями правил дорожнього руху.

Зокрема, за водіння в нетверезому стані відповідно до нових правил за порушення ПДР доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше було 10 тис.). Якщо ж водія впіймають на порушенні вдруге, то штраф становитиме вже 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння в нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис грн.

Підвищено штрафи й за непристебнутий пасок безпеки та розмову телефоном до 510 грн. Якщо водій залишив місце ДТП, то вимушений буде сплатити від 255 до 3,4 тис. грн. А от за перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф тепер становитиме 1,7 тис.