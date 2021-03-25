В Україні нові правила видання номерів на авто – що змінилося

В Україні змінили правила видавання номерних знаків на автомобіль. Нововведення покликані оптимізувати цей процес.

МВС України ухвалило наказ від 02 березня 2021 року № 166. Згідно з ним, встановлюються єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них.

Зокрема, змінюється визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу. Тобто не за місцем реєстрації власника, як раніше, а за місцем реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу. Нині сервісні центри видаватимуть лише номерні знаки своєї області.

Проте ці вимоги не стосуватимуться номерних знаків, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення покликані оптимізувати процес видавання номерних знаків та зекономити бюджетні кошти на цій процедурі.

Нові штрафи за порушення ПДР

В Україні за тиждень дії нових штрафів за порушення ПДР поліцейські оформили 2 241 протокол та 16 141 постанову.

Найбільше штрафів – 8 696 – стосувалося перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год.

Джерело: Головний сервісний центр МВС