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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Xiaomi випускатиме власні електромобілі

Китайська компанія Xiaomi, що спеціалізується на виготовленні електронної техніки, планує випускати електромобілі під власним брендом.

Xiaomi випускатиме власні електромобілі

Попередньо електрокари робитимуть на заводі найбільшої в Китаї автомобілебудівної компанії Great Wall Motor Company Limited, яка знаходиться в Баодіні.

За словами наближеного джерела, таким способом Xiaomi хоче розширити вироблені товари свого бренду. Компанія має намір запустити на ринок свій перший електрокар у 2023 році.

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Компанія Xiaomi відмовилася від коментарів, проте китайський виробник авто Great Wall повідомив, що не обговорював таке партнерство з Xiaomi.

Електрокари Tesla

Електромобілі американської автомобільної компанії Tesla тепер можна придбати, розраховуючись біткоїнами.

За словами генерального директора компанії Ілона Маска, поки що можливість покупки електрокару Tesla біткоїнами буде тільки для жителів США, проте найближчим часом інші країни теж зможуть розплатитися електронною валютою.

Джерело: Business Insider

Фото: Pexels

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