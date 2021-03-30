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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Понад 500 км без підзарядки: Kia представила електричний кросовер EV6

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Kia Motors Corporation представила свій перший електромобіль EV6. Новий кросовер Kia на базі спеціальної платформи (E-GMP) зможе проїхати понад 510 км без підзарядки.

Понад 500 км без підзарядки: Kia представила електричний кросовер EV6

Компанія пропонуватиме два варіанти акумуляторних блоків – стандартну акумуляторну батарею на 58 кВт-год і батарею великої місткості на 77,4 кВт-год. Також електроенергію від акумулятора можна буде використовувати для інших зовнішніх пристроїв.

EV6 – перший з понад десятка повністю електричних транспортних засобів, які Kia планує представити до 2026 року. Попередня вартість електромобіля EV6 – від $40 тис. до $48,5 тис.

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Кросовер також оснащений розширеними функціями безпеки: допомога в утриманні смуги руху, запобігання зіткнень з мертвими зонами, допомога при безпечному виході, а також наявність системи запобігання зіткнень ззаду при перехресному русі.

Електрокари Xiaomi

Китайська компанія Xiaomi планує створювати свої власні електромобілі. Планується, що електрокари Xiaomi робитимуть на заводі автомобілебудівної компанії Great Wall, що знаходиться в Баодіні.

Попередньо перший електромобіль компанії можна буде побачити на ринку у 2023 році. За словами джерела, таким чином Xiaomi має намір розширити виробництво товарів, що випускає під своїм брендом.

Джерело: Yonhap

Фото: Pexels

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