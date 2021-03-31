У Києві відкриють нові зарядні станції для електрокарів – КМДА

Київська міська державна адміністрація та газопостачальна компанія Нафтогаз уклали договір про співпрацю щодо розвитку інфраструктури для популяризації електричних автомобілів.

Планується, що у столиці відкриють щонайменше 50 електричних станцій, які надаватимуть змогу зарядити електрокар у будь-якому районі міста.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, такий крок зменшить викиди шкідливих газів та сприятиме поліпшенню якості повітря.

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У столиці вже працює декілька зарядних станцій – зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, Кловського узвозу та біля аеропорту Київ. Також у центрі міста на Бессарабській площі працює станція, яка дозволяє зарядити одночасно чотири електричні автомобілі.

Світові електрокари

Останнім часом у світі набирають популярності електричні автомобілі. Це не дивно, оскільки їхнє використання дозволити зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу.

Вже декілька компаній представили свої електрокари, які планують випустити на світовий ринок протягом декількох років. Наприклад, південнокорейська компанія Kia Motors представила свій перший електромобіль EV6, який зможе проїхати понад 510 км без підзарядки.

Звісно, вартість такого кросоверу чимала – від $40 тис. до $48,5 тис. Проте популяризація електрокарів сприятиме поліпшенню якості повітря, оскільки з часом все більше людей відмовлятимуться від автомобілів, які потрібно заправляти газом чи бензином, та переходитимуть саме на електрокари.