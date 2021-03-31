В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах

Уряд удосконалив правила паркування, заборонивши влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах.

Кабмін ухвалив відповідну постанову на засіданні 31 березня.

Водночас парковки на дорогах дозволяється облаштовувати лише суб’єктам господарювання.

А майданчики для паркування тепер обладнають паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.

– Це дійсно важливе рішення, якого потребували органи місцевого самоврядування та яке мало високий запит від водіїв. Уряд дає місцевій владі всі інструменти, аби нарешті створити відповідну систему паркування за найкращими європейськими стандартами, – наголосив глава уряду Денис Шмигаль.

У Києві патрульна поліція влітку 2020 року запровадила оригінальний метод боротьби з порушниками правил паркування автомобілів.

На асфальті у місцях, де заборонено залишати машину, з’явилися надписи – Місце для любителів штрафів.