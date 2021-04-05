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Факти / Lifestyle
Дарина Реготун |

Де замінити шини у Києві: список місць та ціни

Заміна шин на сезонні, зношування автомобільної гуми, завершення терміну експлуатації або ж випадковий наїзд на гострі предмети – усе це може стати причиною для того, щоб завітати до спеціалістів на шиномонтаж.

Де замінити шини у Києві: список місць та ціни

Тому Факти ICTV зібрали місця, де можна замінити шини, та виокремили діапазон цін.

Tires.ua

Шинний центр, який не лише замінить вам гуму на автомобілі, але і відремонтує, відреставрує диски та пофарбує їх. Там неодноразово діють різноманітні акції.

Адреси:

  • вул. Набережно-Лугова, 2;
  • вул. Кайсарова, 2;
  • вул. Семена Скларенка, 17.

Сайт: tires.ua

Ціни: від 95-250 грн за колесо.

Vianor

Одна із найпопулярніших мереж автомобільного сервісу по всій Україні. Тут надають усі види послуг, зокрема заміну шин.

Адреси:

  • вул. Автозаводська 18;
  • б-р. Вацлава Гавела, 8;
  • вул. Героїв Космосу, 8а;
  • вул. Заболотного, 3;
  • вул. Маршала Рибалка, 11;
  • вул. Межигірська,78;
  • б-р Перова, 19;
  • Повітрофлотський проспект, 86а;
  • вул. Полярна, 10г;
  • проспект Правди, 4;
  • вул. Світла, 6Б;
  • пр-т Соборності, 30;
  • вул. Сортувальна, 20;
  • Харківське шосе, 201-203.

Сайт: vianor.ua

Ціни: від 120-200 грн за одне колесо.

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Твоя шина

Мережа шинних центрів, які розташовані у найбільших містах України. Зокрема, деякі з них є в Києві.

Адреси:

  • пр. Визволителів, 8а;
  • Харківське шосе, 165;
  • вул. Маршала Тимошенка, 7;
  • вул. Садова, 56.

Сайт: tshina.ua

Ціни: від 145-290 грн за колесо.

Де замінити шини в Києві: список місць і ціни

Lite

Столичний шиномонтаж, що має доступні ціни для усіх видів авто. Окрім заміни гуми, вони пропонують ремонт, підкачку, зберігання та утилізацію шин.

Адреса: Богуславський узвіз, 3

Сайт: litecentr.kyiv.ua

Ціни: від 75-150 грн за колесо.

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Єврошина

Шинний центр пропонує продаж, зберігання, ремонт, фарбування, заміну шин та дисків. Спеціалісти гарантують якість гуми, яку вони замовляють.

Адреса: вул. Глубочицька, 20

Сайт: euroshina.ua

Ціни: від 150-350 грн за одне колесо.

Garazh

У шиномонтажі обіцяють заміну шин будь-якого колеса на будь-якому типі автомобіля. Також обіцяють надати додаткові послуги, як-от ремонт коліс, реставрація або фарбування.

Адреса: вул. Лугова, 12

Сайт: www.garazh.com.ua

Ціни: від 110-250 грн за колесо.

Де замінити шини в Києві: список місць і ціни

Garant Auto Technic

Доволі елітний автомобільний сервіс, який надає послуги шиномонтажу. На жаль, тут працюють лише з такими марками автомобілів, як Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota, Subaru та Lexus.

Адреса: проспект Повітрофлотський, 64

Сайт: garant-autotechnic.com

Ціни: від 400-900 грн.

Виїзний шиномонтаж

Також у столиці є компанії, які здійснюють виїзний шиномонтаж. Тобто ви телефонуєте до них і кажете, що вам потрібно замінити гуму на автомобілі, і вони радо нададуть свої послуги.

Сайт: mobile-shyna24.business.site

Ціни: від 149-400 грн за колесо. Проте за виїзд автомобіля теж доведеться виплатити близько 300 грн.

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