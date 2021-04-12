Як розрахувати розхід газу на авто – інструкція

Спершу необхідно дізнатися обсяг встановленого газового балона. Літраж повинен бути вказаний на табличці, яка приварена до корпусу ГБО. Якщо ж там немає необхідних даних, їх можна подивитися в заводському паспорті.

Обсяги балонів бувають від 20 до 100 л. Найбільш популярні для легкових авто – 50-65 л.