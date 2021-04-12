Як розрахувати розхід газу на авто – інструкція

Крок 1. Дізнаємося обсяг (літраж) ГБО
Спершу необхідно дізнатися обсяг встановленого газового балона. Літраж повинен бути вказаний на табличці, яка приварена до корпусу ГБО. Якщо ж там немає необхідних даних, їх можна подивитися в заводському паспорті.
Обсяги балонів бувають від 20 до 100 л. Найбільш популярні для легкових авто – 50-65 л.
Крок 2. Заповнюємо повністю бак
Для того, щоб розрахувати розхід газу, необхідно повністю наповнити балон пальним і скинути пробіг.
Крок 3. Проїдьте відстань
Проїдьте стільки кілометрів, на скільки вистачить заправленого пального.
Крок 4. Дізнаємося розхід газу
Відстань, яку ви проїхали, поділіть на заправлений літраж.
Наприклад, обсяг вашого ГБО – 50 л. Відстань, яку ви проїхали – 450 км.
450 км поділити на 50 л – отримуємо 9 л/км.
Також можна скористатися спеціальним калькулятором.
Щоб розрахувати витрату та суму, яку ви економите, використовуючи газ, потрібно зазначити в калькуляторі такі дані:
- відстань;
- тип бензину;
- вартість літра бензину та газу (ціна в калькуляторі вже зазначена);
- розхід бензину та газу на 100 км.
Розрахунок відбувається після налаштування – 8 літрів бензину дорівнює 9,6 літрам газу.
Також на розхід пального впливає марка та модель автівки, рік її випуску, покоління ГБО, потужність двигуна, пора року та місцевість, на якій використовується транспорт.