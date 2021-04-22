Як розрахувати вартість розмитнення автомобіля

Крок 1. Виберіть авто
Для кожної конкретної моделі транспортного засобу вартість розмитнення розраховується індивідуально.
Тому для того, щоб порахувати точну суму, важливо знати:
- вартість авто;
- вік авто;
- тип палива;
- розмір двигуна.
Наприклад, ви обрали транспортний засіб 2006 року вартістю 90 тис. грн з бензиновим двигуном об’ємом 2000 куб. см.
Крок 2. Розрахуйте розмір акцизу
Для того, щоб визначити акцизний податок на автомобіль, потрібно помножити базову ставку на коефіцієнт двигуна та кількість років машини.
Коефіцієнт двигуна розраховується діленням об’єму циліндрів на 1000 куб. см. А базова ставка визначається за типом і обсягом двигуна:
- €50 для машин з бензиновим двигуном об’ємом до 3000 куб. см;
- €100 для автокарів з бензиновим двигуном об’ємом більше 3000 куб. см;
- €75 для машини з дизельним двигуном об’ємом до 3500 куб. см;
- €150 для іномарок з дизельним двигуном об’ємом понад 3500 куб. см.
€50 (базова ставка) х 2 (коефіцієнт двигуна) х 13 (кількість років) = €1300 х 33 (курс євро) = 42 900 грн – розмір акцизу.
Крок 3. Визначте розмір мита
Розмір мита – це 10% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо транспортний засіб коштує 90 тис. грн, то розмір мита становитиме 9 тис. грн.
Але іноді сума може змінюватися в залежності від технічних характеристик машини.
Крок 4. Обчисліть суму ПДВ
ПДВ – це податок на додану вартість, який розраховується за формулою: 20% х (вартість авто + акцизний податок + державне мито).
20 % (90 тис. грн + 42, 9 тис. грн + 9 тис. грн) = 28 380 грн – ПДВ
Крок 5. Розрахуйте вартість розмитнення автомобіля
Тепер з урахуванням зазначених даних можна самостійно розрахувати вартість розмитнення автомобіля. Для цього потрібно додати суму акцизу, суму митного податку та розмір ПДВ.
42 900 грн + 9 000 грн + 28 380 грн = 80 280 грн – вартість розмитнення автомобіля.