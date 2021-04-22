Як розрахувати вартість розмитнення автомобіля

Для того, щоб визначити акцизний податок на автомобіль, потрібно помножити базову ставку на коефіцієнт двигуна та кількість років машини.

Коефіцієнт двигуна розраховується діленням об’єму циліндрів на 1000 куб. см. А базова ставка визначається за типом і обсягом двигуна:

€50 для машин з бензиновим двигуном об’ємом до 3000 куб. см;

€100 для автокарів з бензиновим двигуном об’ємом більше 3000 куб. см;

€75 для машини з дизельним двигуном об’ємом до 3500 куб. см;

€150 для іномарок з дизельним двигуном об’ємом понад 3500 куб. см.

€50 (базова ставка) х 2 (коефіцієнт двигуна) х 13 (кількість років) = €1300 х 33 (курс євро) = 42 900 грн – розмір акцизу.