Китайський автопром завжди був предметом для жартів про якість і надійність, але китайці не стоять на місці й намагаються перевершити очікування автолюбителів.

У нас на тесті побував кросовер JAC S4, який одним своїм пристойним виглядом дає зрозуміти, що користь від старань китайців є, але чи все так добре?

Скільки коштує JAC S4?

В Україні JAC S4 пропонується у варіанті з одним бензиновим турбованим двигуном об’ємом 1,5 л.

Щодо КПП у вас є вибір – механіка або варіатор CVT.

Щодо комплектацій – початкова Luxury і максимальна Smart.

Ціна на початкову версію з МКПП становить приблизно $ 16,3 тис., тоді як максимальна версія з CVT обійдеться вам в $20,5 тис. У нас на тест-драйві була макчимальна комплектація.

Як виглядає JAC S4 ?

JAC S4 має привабливий і збалансований вигляд, він зовсім не схожий на персонажа з жартів про китайські машини. Зовнішній вигляд не викликає негативних емоцій, а навпаки – приємно дивує. Тут китайці зайшли з козирів, і мені JAC S4 сподобався.



































Тест-драйв JAC S4: китайці почали робити краще? / 9 фотографий

Єдиною ложкою дьогтю особисто для мене став безглуздий шильдик Turbo на передньому лівому крилі та гальмівні супорти, пофарбовані в червоний колір. Мені здається, без цих спецефектів було б набагато краще.

Що є і чого немає в салоні JAC S4?

Усе має сучасний, привабливий та якісний вигляд. У салоні сидіти приємно, немає відчуття дешевизни й низької якості. Є різні нюанси, які ховаються в дрібницях, але є й переваги.

Почнемо з хорошого – оформлення салону.

Кермо шкіряне, з великими зручними кнопками керування круїз-контролем і мультимедіа.



















Тест-драйв JAC S4: китайці почали робити краще? / 5 фотографий

Сподобався оригінальний селектор КПП і якісно виконаний ключ JAC S4. Є в ньому свої приємні родзинки.

Цифрова панель приладів дає змогу вибрати один з декількох варіантів відображення даних. Промальовано все непогано, до якості картинки також зауважень немає.











Тест-драйв JAC S4: китайці почали робити краще? / 3 фотографии

Є питання до яскравості панелі приладів, яка не регулюється. У темну пору доби вона світить дуже яскраво, і я довго шукав, як зменшити інтенсивність підсвічування, але, як виявилося, такої можливості немає.

Центральна консоль виконана у вигляді монолітної сенсорної панелі. Вона оригінальна й сучасна на вигляд, а на практиці, як і з будь-якою сенсорною панеллю під час руху, буває складно влучити в потрібну кнопку. До того ж чорний глянсовий пластик збирає на собі подряпини та пил.



















Тест-драйв JAC S4: китайці почали робити краще? / 5 фотографий

Угорі на центральній консолі розміщено мультимедійний екран на 10,25 дюймів з якісною картинкою і добре промальованим меню. Є камери кругового огляду і навіть 3D-огляд, але картинка камер залишає бажати кращого.

Apple CarPlay і Android Auto немає, але через застосунок для мобільного EasyConnect можна дублювати екран смартфона на мультимедіа в автомобілі.

Із негативних і незрозумілих для мене речей – відсутність підігріву сидінь у шкіряному салоні й абсурдний переклад пунктів меню російською. І якщо з труднощами перекладу буває весело, то без підігріву сидінь взимку зовсім не смішно.

Порадували світлодіодні фари з підсвічуванням поворотів і можливістю автоматичного перемикання світла ближній/дальній. Є безключовий доступ, запуск двигуна кнопкою і електропривід кришки багажника з можливістю відкриття помахом ноги.

Є й асистенти, які допомагають на дорозі, – стеження за сліпими зонами, стеження за смугою руху і попередження про можливе фронтальне зіткнення.















Тест-драйв JAC S4: китайці почали робити краще? / 4 фотографии

Позаду місця достатньо, є підлокітник з підсклянниками та роз’єми USB. Об’єм багажника становить 520 л.

Як їде JAC S4 українськими дорогами?

JAC S4 оснащений турбобензиновим двигун об’ємом 1,5 л, потужністю 150 к.с., крутильним момент 210 Нм, який працює в парі з варіатором CVT.

Ця пара підійде для спокійної манери водіння, без різких маневрів і гоночних стартів на світлофорах. Збалансований режим, плавні розгони, неспішні поїздки – це для JAC S4. Чесно кажучи, до останнього думав, що двигун тут атмосферний, а не турбований.

Підвіска м’яка, як на мене, але проїзди нерівностей відбуваються доволі гучно. Шумоізоляція не ідеальна, проте глобальних претензій немає.

JAC S4 – передньопривідний кросовер, але з можливістю з’їхати з асфальтованої дороги завдяки кліренсу 200 мм. Цього достатньо для дачних умов, вилазок за межі міста, спокійного проїзду через бордюри і паркування біля них.

Підсумок

JAC S4 – кросовер , який ламає стереотипи про примітивні китайські автомобілі, але залишає ще багато питань до дрібниць, які і формують враження про автомобіль. Вирішувати, як завжди, вам.

Нагадаємо, раніше у нас на тест-драйві побував кросовер JAC S2.