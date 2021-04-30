У нас на тест-драйві побував кросовер Volvo XC40, а саме плагін- гібридна версия з повною назвою Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine в версії R-Design.

З назви стає зрозуміло, що нічого не зрозуміло, тож ми вирішили розібратися в деяких нюансах.

Скільки коштує Volvo XC40 Recharge?

Почнемо явно не з козирів Volvo XC40 Recharge – ціна. Вартість тестовий автомобіль складає приблизно $68 тис. Ціна відразу викликає певні очікування, як від зовнішнього вигляду, так і від начинки самого автомобіля.

Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine – це версія з плагін-гібрида з турбобензиновим двигуном об’ємом 1,5 л, електромотором, батареєю і приводом на передню вісь. У нас в розпорядженні була комплектація R-Design з додатковими опціями.

На тлі вартості тестового автомобіля дуже конкурентно виглядають ті ж Volvo XC40, але в звичайному виконанні (не плагін-гібриди). Наприклад, Volvo XC40 (турбобензиновий, 2,0 л, 8-АКПП, повний привід, комплектація R-Design) обійдеться вам приблизно в $ 51,1 тис. Якщо копнути ще глибше, то ви можете знайти і більш доступні версії Volvo XC40 за $ 39 тис. (бензиновий, 1,5 л, 8-АКПП, передній привід, комплектація Momentum).

Volvo XC40 Recharge в стилі лагом

Ну що ж, ми почнемо з шведського поняття лагом, яке щільно перетинається з концепцією Volvo XC40, а на десерт розберемося з плагін-гібридною технологією і всіма витікаючими.

Лагом – шведська філософія, суть якої криється в помірному стилі життя і відмові від усього надмірного. Якщо простими словами, то згідно з цією концепцією всього повинно бути в міру, але не більше. Ніякої мішури, надмірності та екстриму. Лагом – рівно стільки скільки потрібно.



















Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 5 фотографий

Яскравим прикладом лагому є шведська компанія IKEA. У дизайні все просто, нічого зайвого, а ставка зроблена на практичність.

Якщо говорити про Volvo, то, як на мене, це ще один яскравий приклад лагому.

Volvo XC40 Recharge – компактний кросовер, який аб солютно не виділяється в автомобільному потоці. Простий і непомітний дизайн, немає нічого зайвого і все збалансовано. Коротше кажучи – типовий лагом, але в Україні один тільки шильдик Volvo викликає певне почуття дорожнечі та солідності. Загалом, лагом, тільки по-українськи.

Сюди ж варто додати і те, що Volvo XC40 Recharge є плагін-гібридом. Еко – економія і екологія. Тут т акже все в дусі шведів і їх філософії.

Що в салоні Volvo XC40 Recharge?

Сівши за кермо, окинувши поглядом інтер’єр шведа і налаштувавши автомобіль під себе, вже починаєш помічати відмінну підгонку деталей, якість збірки, але аж ніяк не бюджетні матеріали.

У салоні все також в дусі лагом. Так, тумбочок IKEA тут немає, але в цілому, я думаю, сенс ви зрозуміли. Всього в міру і нічого зайвого .

Виконано все в суворому шведському стилі, який комусь може здатися навіть занадто нудним, а хтось навпаки буде в захваті, що в очі нічого не кидається. Все в чорно-сірих тонах, лаконічно, стримано і практично. Складно зрозуміти рішення з дверними картами, які обшиті чимось схожим на ковролін.



























Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 7 фотографий

Панель приладів повністю цифрова і є можливість змінювати стилі відображення інформації.

Вертикальний мультимедійний дисплей розбитий на блоки, які можна варіювати між собою і керувати системами автомобіля. Повітроводи також орієнтовані вертикально, що нібито доповнює мультимедійний планшет. Є камери кругового огляду, мультімедіа підтримує Apple CarPlay, Android Auto і є функція бездротової зарядки телефону.

Передні сидіння оснащені підігрівом та електро-регулюваннями, є пам’ять положення водійського крісла, підігрів керма і відмінна аудіосистема Harman Kardon.

Місця в салоні цілком достатньо, а сам простір використано дуже раціонально. Є підстаканники, місткі ніші в дверних картах і кишені в спинках передніх сидінь.







Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 2,4 л на 100 км? / 2 фотографии

Другий ряд сидінь не обділений опціями і тут є підігрівом сидінь, підлокітник з підстаканниками і USB порти.

Об’єм багажника становить 460 л. Якщо говорити мовою лагому – цього достатньо.

Як їде Volvo XC40 Recharge українськими дорогами?

Те що перед вами плагін-гібрид можна помітити за наявністю люка зарядки на передньому лівому крилі Volvo XC40.

Тепер трохи про те, з чого складається плагін-гібрид Volvo XC40 .

У нашому розпорядженні турбований бензиновий двигун об’ємом 1,5 л, електромотор, батарея і роботизована 7-АКПП. Привід – передній. Так як у нас версія плагін-гібрид, то батарею можна заряджати від електромережі і в процесі поїздки від ДВС .

Сумарна потужність силової установки 262 к.с. і 425 Нм. Звучить вражаюче і їде також! Volvo XC40 Recharge дуже бадьорий на старті і часом навіть не очікуєш такого підхоплення від нього. Динаміка вразила, дуже спритний автомобіль.

Тепер про найголовніше – запас ходу на електротязі і витрати палива. Ємність батареї становить 10,7 кВтг, що дозволяє проїхати близько 50 км виключно на електротязі в режимі Pure.

Якщо постійно заряджати батарею від мережі і використовувати режим Hybrid , який передбачає залучення ДВС, то можна домогтися витрати палива 2,4 л на 100 км.

Якщо ж не особливо перейматися з приводу заряду батареї і гарненько навалювати в режимі Power, то витрати палива будуть складати близько 8-8,5 л на 100 км.

У всьому іншому Volvo XC40 Recharge – звичайний міський кросовер з кліренсом 200 мм.

Підвіска пружна, збита і не викликала у мене жодних питань. Сподобалася шумоізоляція і рівень комфорту в салоні. На наших дорогах Volvo XC40 Recharge тримається гідно і цілком спокійно долає їхні вади.

Підсумки

Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine – збалансований компактний кросовер, в ньому є все необхідне і немає нічого зайвого. Це автомобіль в стилі лагом, але ось його ціна повністю випадає з цієї концепції.

Вирішувати, як завжди, вам.