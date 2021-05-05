У нас на тест-драйві побував рамний позашляховик Mitsubishi Pajero Sport з повним набором позашляхових якостей та яскравою японською зовнішністю.

Ми дізналися про ціни, начинку, повний привід і поведінку брутального позашляховика в наших умовах.

Скільки коштує Mitsubishi Pajero Sport?

Базова версія Mitsubishi Pajero Sport INTENSE 2,4 л (дизель) з MКПП коштує приблизно $39,6 тис.

Максимальна комплектація ULTIMATE 2,4 л (дизель) з AКПП обійдеться приблизно в $52 тис. У нас на тесті побувала топова версія з допопціями.

Який на вигляд Mitsubishi Pajero Sport?

Mitsubishi Pajero Sport – не компактний міський кросовер, а джип, як у народі часто називають великі позашляховики. У нього солідний і привабливий вигляд. Є рішення, які викликають багато суперечок – витягнуті задні ліхтарі, вузькі фари і любов японців до хрому, якого на Pajero Sport достатньо. Але тут, як то кажуть, на смак і колір.



























Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: між містом та бездоріжжям / 7 фотографий

На тестовому автомобілі було встановлено опціональний обвіс, який надав солідності автомобілю, але на бездоріжжі з ним слід поводитися обережно.

Що є і чого немає в салоні Mitsubishi Pajero Sport?

Перше, що впадає в око за кермом Pajero Sport, – 8-дюймова цифрова панель приладів, яка прекрасно читається і зовні приваблива.



































Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: між містом та бездоріжжям / 9 фотографий

Практично ідентичне кермо ми зустріли на Mitsubishi L200, і до нього запитань немає. Кнопки на кермі зручних розмірів і піктограми легко зчитуються. Крім усього іншого, є підігрів керма, кнопка активації якого так захована під центральною консоллю, що знайшов я її лише в останній день тест-драйву.

Приємно здивувала 8-дюймова мультимедійна система, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Система працює справно і не пригальмовує.

Є підігрів передніх і задніх сидінь, двозонний клімат-контроль і окремий блок вентиляції для пасажирів другого ряду. Повний порядок з наявністю портів USB спереду і ззаду, є також додаткова розетка 220V на другому ряду сидінь.

Місця вдосталь, і салон доволі просторий. Спинка заднього ряду сидінь регулюється, є підлокітник з підсклянниками. Загалом є все для комфортних поїздок.















Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: між містом та бездоріжжям / 4 фотографии

Кришка багажника оснащена електроприводом і можливістю відкриття помахом ноги.

Багажник, що само собою зрозуміло, величезний. Об’єм становить 700 л. Запаска закріплена під днищем машини.

Як їде Mitsubishi Pajero Sport українськими дорогами?

Mitsubishi Pajero Sport оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 2,4 л, потужністю 180 к.с. і крутильним моментом 430 Нм. Працює він у парі з 8-ступеневою АКПП. Привід – повний, але про це окремо і дещо згодом.

Мотор і коробка працюють злагоджено, і у мене зауважень не виникало. У салоні виразно чути гуркіт дизеля, але загалом шумоізоляція хороша.

Двигуна вистачає і в місті, і на трасі. За зв’язку двигун-коробка можу лише похвалити. Витрата палива в місті у мене становила близько 11 л на 100 км.

Сідаючи за кермо рамного позашляховика слід розуміти, що зайвого комфорту тут ви не отримаєте. Ви відчуєте всі вібрації та тряску, але можете бути переконані, що Mitsubishi Pajero Sport впевнено пройде всі принади української дорожньої інфраструктури. Ями, вибоїни, лежачі поліцейські – це все дрібниці для Pajero Sport, але комфортом доведеться пожертвувати. Я не сказав би, що це недолік. Це особливість, до якої я швидко звик.

Швидко я звик і до габаритів Mitsubishi Pajero Sport. Хороший огляд, величезні дзеркала і камери кругового огляду дають змогу почуватися в місті комфортно. Без перебільшень, паркуватися і маневрувати легко, як на звичайному кросовері.

Також варто відзначити непоганий джентльменський набір асистентів і систем безпеки. Є адаптивний круїз-контроль, система моніторингу сліпих зон, стеження за смугою руху і попередження про перехресний рух ззаду.

Повний привід Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport – рамний позашляховик з системою повного приводу SUPER SELECT 4WD-II (в тестовому авто).

На Mitsubishi Pajero Sport можна рухатися тільки на задньому приводі ( 2H ), а можна насолодитися повним приводом (4H) з блокуванням центрального диференціала (4HLc), пониженим рядом (4LLc) і блокуванням заднього диференціала (R/D lock ).

У Mitsubishi Pajero Sport ви можете обрати один із позашляхових режимів OFF ROAD MODE (гравій, бруд/сніг, пісок, каміння) та активувати функцію допомоги під час спуску HDC. Кліренс – 218 мм.

Загалом питання тільки стосовно опціонального красивого обвісу, з яким варто бути обережним, а з бездоріжжям проблем виникнути не має.

Підсумки

Mitsubishi Pajero Sport – масивний, рамний позашляховик, який дасть змогу забути про недоліки наших доріг і почуватися впевнено на будь-яких покриттях. Вирішувати, як завжди, вам.