В Україні з 15 травня набрав чинності закон про розмитнення так званих євроблях, який президент Володимир Зеленський підписав напередодні.

Йдеться про закон Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби № 1402-ІХ.

Важливо, закон про спрощене розмитнення автомобілів набрав чинності, проте діятиме він лише з 15 червня.

Скільки часу матимуть власники євроблях на легалізацію авто

Загалом дається лише 180 днів від моменту, коли закон набере чинності. Учасники АТО/ООС, зі свого боку, матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Як розрахувати суму розмитнення авто

Розрахунок вартості авто – це перший етап, через який доведеться пройти. Для цього варто скористатися спеціальним калькулятор розмитнення.

Читайте Як розрахувати вартість розмитнення автомобіля

Зняти авто з обліку

Далі водію авто з іноземною реєсстрацією варто зняти його з обліку, проте для цього варто звязатися з власником машини. Ним може виступати як фізична особа, так і юридична. Ця інформація має бути у техпаспорті.

Власник має надати вам низку документів потрібних для розмитнення.

документ, який підтверджує, що авто знято з обліку;

договір купівлі-продажу – цей документ підтверджує право власності на авто.

Сертифікація авто

Водію євробляхи доведеться отримати сертифікаційну довідку та виконати низку умов, зокрема:

Автомобіль повинен бути без пошкоджень.

На склі не має бути тонування.

Автомобіль повинен бути оснащений ременями безпеки, які передбачені його конструкцією.

Потім людині доведеться укласти договір з брокерською компанією.

оплатити брокерські послуги;

надіслати документи;

сплатити митниці необхідні збори;

привезти автомобіль у зазначений день на митний пост;

отримати необхідні документи для постановки авто на облік.

Чи запрацює цей закон

– Я вважаю, що цей закон запрацює. На практиці ще має вноситися значна кількість поправок. Цей закон визначає регламент розмитнення, проте для мене не зовсім зрозумілим є пунк щодо учасників бойових дій. Тут виникає питання, чи можуть у майбутньому цим скористатися певні угрупування. Банально використовувати самих військовослужбовців, щоб на них оформляти такі авто. Це завжди є ризик, – зазначив адвокат Іван Ліберман.

За його словами, неточностями у законі можуть скористатися аферисти, які завжди знаходять шпарини у законах.

Юрист зазначив, що у законі прописаний пункт щодо адміністративної відповідальності для тих власників автомобілів, які прострочать строки розмитнення авто, проте залишається питання як це працюватиме на практиці.

– Тобто поки невідомо, як каратимуть тих, хто прострочив строки. Це вже покаже судова практика. Не виключаю, що можуть бути швидкі рішення судів, наприклад, щодо відправлення авто на штрафний майданчик, – зазначив адвокат.

Закон про розмитнення авто

Президент України Володимир Зеленський підтримав ухвалення законопроекту щодо спрощеного розмитнення автомобілів.

Зеленський назвав це розумним компромісом, що стане на захист водіїв, які уже ввезли транспортні засоби на територію України.