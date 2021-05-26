Будь-який пошуковик запропонує нам десятки сервісів з прокату автомобілів, де буде транспорт різноманітних марок і класів.

Не потрібно обирати перший, що трапиться. Підходьте до цього питання серйозно.

Найперше – подивіться цінову політику, умови використання, та почитайте відгуки про сервіс на різних форумах. Там люди пишуть переваги й недоліки різних компаній, які надають прокат. Так ви краще зорієнтуєтесь, куди звернутися і що краще обрати.

Також зателефонуйте менеджерам, які мають детально пояснити умови користування та нюанси фірми. Запитайте про страхування авто, мийку та сервіс. Пам’ятайте, що авто має бути застраховане. Менеджери мають надати вам авто чисте й у хорошому технічному стані.

Обговоріть також заповненість баку – це входить автоматично в послугу або є додатковим.

Якщо ви підписали договір і взяли машину в чудовому стані з повним баком, то зазвичай компанії вимагають, щоб ви повернули авто у тому ж самому вигляді.