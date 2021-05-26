Де можна взяти автомобіль напрокат і як обрати компанію?
Будь-який пошуковик запропонує нам десятки сервісів з прокату автомобілів, де буде транспорт різноманітних марок і класів.
Не потрібно обирати перший, що трапиться. Підходьте до цього питання серйозно.
Найперше – подивіться цінову політику, умови використання, та почитайте відгуки про сервіс на різних форумах. Там люди пишуть переваги й недоліки різних компаній, які надають прокат. Так ви краще зорієнтуєтесь, куди звернутися і що краще обрати.
Також зателефонуйте менеджерам, які мають детально пояснити умови користування та нюанси фірми. Запитайте про страхування авто, мийку та сервіс. Пам’ятайте, що авто має бути застраховане. Менеджери мають надати вам авто чисте й у хорошому технічному стані.
Обговоріть також заповненість баку – це входить автоматично в послугу або є додатковим.
Якщо ви підписали договір і взяли машину в чудовому стані з повним баком, то зазвичай компанії вимагають, щоб ви повернули авто у тому ж самому вигляді.
Як обрати автомобіль?
Авто обирайте з огляду на власні вподобання та фінансові можливості. Компанії з прокату пропонують різні класи транспорту: від економ-варіантів до елітних.
Перед тим, як підписати договір, перевірте зовнішній стан авто, яке берете напрокат, і спитайте про страхування. Також зверніть увагу на відповідність написаного у технічному паспорті запчастинам транспорту.
Окрім того, автомобіль можна взяти з водієм, за що потрібно буде доплатити.
Скільки може коштувати прокат автомобіля?
Вартість оренди авто залежить від класу транспорту та днів прокату. Чим менше днів, тим дорожче за день вам доведеться заплатити. І відповідно, чим елітніше авто, тим дорожче воно вам обійдеться.
Наприклад, за економ-варіант, беручи його напрокат на місяць і більше, ви можете платити від $13-20 на день. Проте якщо ви візьмете авто еліт-класу на 1-3 дні, то тут сума оренди може становити $350 на день, або ж навіть може сягати $2000 на день.
Також варто пам’ятати, що перед тим, як взяти автомобіль напрокат, ви залишаєте заставну суму.
Які потрібні документи для прокату автомобіля?
Для того, щоб взяти автомобіль напрокат у будь-якому сервісі, вам потрібно мати з собою:
- Паспорт, щоб підтвердити, що вам вже є 21 рік.
- Водійське посвідчення, для іноземців воно має бути міжнародного зразка.
Також зазвичай вимагають, щоб людина мала 2 роки водійського стажу.
Які умови страхування у сервісах прокату автомобілів?
Автомобіль, який ви берете напрокат, має бути обов’язково застрахований. Компанія має надати вам про це докази.
Також деякі фірми пропонують за вашим бажанням додаткове страхування. Про його умови варто питати у кожного сервісу прокату авто індивідуально.
На якій території може діяти прокат авто?
Зазвичай прокат автомобіля дозволяється по всій території України. Бувають випадки, коли прокат дозволений лише у межах певного міста.
У великих містах, переважно у Києві, діє також послуга каршерінгу. Цей сервіс дозволяє знайти авто у зручному місці, розблокувати двері через додаток та оплатити все за допомогою банківської карти. Але тут подорожі дозволяються у межах міста і передмістя.
Деякі компанії інколи пропонують і прокат, що дозволяє вам поїхати на орендованому авто навіть за кордон.