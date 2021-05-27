Автомобілі з пробігом купують набагато частіше, ніж нові з салону. Причиною цього є доступна ціна та широкий вибір транспортних засобів у хорошому стані.

Але в першу чергу під час вибору автомобіля потрібно звертати увагу на рівень його надійності. Саме від цього фактору залежить, як довго авто служитиме новому власнику.

Рейтинг найнадійніших вживаних авто до восьми років склали фахівці британського видання WhatCar.

Експерти орієнтувалися на результати опитування, в якому взяли участь близько 13 тис власників машин різних марок. Крім цього, вони досліджували статистику сервісних центрів і СТО.

Toyota RAV4 (2013-2019) Lexus RX Hybrid Honda Jazz Toyota Yaris Hybrid (2011-2020) Lexus NX Hybrid. Dacia Duster Skoda Citigo Alfa Romeo Giulietta Hyundai i10 (2014-2020) Hyundai i20. MINI Countryman Lexus IS Lexus CT Toyota Corolla Hybrid BMW X1 Estate Volkswagen Up Skoda Superb Mercedes-Benz GLA Mazda CX-3 Kia Picanto

Як взяти авто напрокат в Україні

Послуга прокату автомобілей лише починає набирати популярність серед українців. Можливість взяти авто на деякий час – це дуже зручно, тим паче у нас з’являється все більше сервісів з прокату машин.

Детальніше про те, як взяти авто напрокат в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: WhatCar