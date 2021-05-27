PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Найнадійніші б/в автомобілі – топ-20 марок

автомобіль

Автомобілі з пробігом купують набагато частіше, ніж нові з салону. Причиною цього є доступна ціна та широкий вибір транспортних засобів у хорошому стані.

Але в першу чергу під час вибору автомобіля потрібно звертати увагу на рівень його надійності. Саме від цього фактору залежить, як довго авто служитиме новому власнику.

Читайте
Закон про розмитнення авто 2021 - що потрібно знати

Рейтинг найнадійніших вживаних авто до восьми років склали фахівці британського видання WhatCar.

Експерти орієнтувалися на результати опитування, в якому взяли участь близько 13 тис власників машин різних марок. Крім цього, вони досліджували статистику сервісних центрів і СТО.

  1. Toyota RAV4 (2013-2019)
  2. Lexus RX Hybrid
  3. Honda Jazz
  4. Toyota Yaris Hybrid (2011-2020)
  5. Lexus NX Hybrid.
  6. Dacia Duster
  7. Skoda Citigo
  8. Alfa Romeo Giulietta
  9. Hyundai i10 (2014-2020)
  10. Hyundai i20.
  11. MINI Countryman
  12. Lexus IS
  13.  Lexus CT
  14. Toyota Corolla Hybrid
  15. BMW X1 Estate
  16. Volkswagen Up
  17. Skoda Superb
  18. Mercedes-Benz GLA
  19. Mazda CX-3
  20. Kia Picanto

Як взяти авто напрокат в Україні

Послуга прокату автомобілей лише починає набирати популярність серед українців. Можливість взяти авто на деякий час – це дуже зручно, тим паче у нас з’являється все більше сервісів з прокату машин.

Детальніше про те, як взяти авто напрокат в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: WhatCar

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка