Закон про пільгове розмитнення так званих євроблях набуде чинності 15 червня. Однак власників авто на європейській реєстрації можуть чекати проблеми під час розмитнення.

Більшість євроблях в Україні перепродували декілька разів – на підставі розписки або по техпаспорту. Відповідно власники змінювались неодноразово.

Водночас згідно з Митним кодексом, штрафують не поточного власника, а того, хто особисто ввіз авто на територію України. Коли нові власники розпочнуть процес оформлення документів на розмитнення євроблях, можуть дізнатися про рішення суду щодо конфіскації авто.

Відтак розмитнити євробляху не вийде, бо офіційно вона вже належатиме державі. Якщо власник євробляхи приїде на ній на митницю, її конфіскують на місці. В іншому випадку авто оголосять у розшук і затримання автомобіля стане лише питанням часу.

Теперішній власник євробляхи, який особисто її не ввозив, не зможе оскаржити рішення суду чи виставити претензії особі, яка його ввезла.

Відтак є висока ймовірність, що від безвиході власники євроблях намагатимуться дешево продати такі авто, щоб перекласти проблему розмитнення на нового власника.

Закон про пільгове розмитнення євроблях

Володимир Зеленський 12 травня підписав закони, якими встановлюється пільгова ставка на розмитнення так званих євроблях.

Тепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше 5 років та ввезені до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою ПДВ та акцизного податку.

Детальніше про закон про пільгове розмитнення євроблях – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дорожній адвокат