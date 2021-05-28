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Як перевірити авто за VIN-кодом
Факти / Lifestyle / Авто
Юлія Захарченко |
Як перевірити авто за VIN-кодом

Як перевірити авто за VIN-кодом

Потрібно перевірити історію автомобіля, однак не знаєте, як це зробити? Дізнатися всю інформацію про транспортний засіб можна за допомогою VIN-коду машини.

Наприклад, у сервісу Електронний кабінет водія є прив’язка державного номера та VIN-коду. Таким чином, знаючи реєстраційний номер, ви можете замовити звіт, в якому буде вже і сам VIN-код, і вся доступна інформація щодо транспортного засобу.

Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як перевірити авто за VIN-кодом в Україні.

Що таке VIN-код та навіщо його перевіряти?

Що таке VIN-код? Ця абревіатура розшифровується як Vehicle identification number, в буквальному перекладі це означає ідентифікаційний номер транспортного засобу.

VIN-код – це як відбитки пальців у людини, тільки для машини. Він дозволяє дізнатися багато чого цікавого та корисного. Наприклад, можна точно дізнатися, чи є автомобіль викраденим, чи значиться у заставах, чи він утилізований, або, може, на транспортний засіб накладено якісь обмеження ДАІ?

Найчастіше цими питаннями цікавляться потенційні покупці вживаних автомобілів. Їм доводиться десь діставати цей VIN-код, тому що в оголошеннях він зазвичай не вказаний. Наразі все простіше.

Крок 1. Зайти на сайт Головного сервісного центру МВС України

Щоб перевірити авто за VIN-кодом, потрібно зайти на сайт Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, а саме – Електронний кабінет водія.

Як перевірити авто за VIN (він) кодом в Україні

Це онлайн-сервіс, в якому зберігається інформація про транспортні засоби. Також сайт надає можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС у дистанційному форматі.

Державний сервіс надає можливість безкоштовно перевірити рік випуску автомобіля, модель, дату, тип та місце останньої операції з транспортним засобом (ТЗ).

Також без вкладень коштів можна перевірити тип пального, кількість сидячих місць (включно з водієм), вагу машини з навантаженням та без нього, а також іншу інформацію.

Однак якщо потрібно з’ясувати кількість власників авто або дізнатися про випадки дорожньо-транспортних пригод, дату першої реєстрації машини та іншу приховану інформацію, то за це доведеться доплатити.

Водночас сервіс надає дані, які не містять конфіденційної інформації власника транспортного засобу.

Крок 2. Увійти в обліковий запис онлайн-сервісу Електронний кабінет водія

Зареєструватися на сайті, а також створити або увійти в особистий кабінет можна декількома способами: за допомогою електронного підпису, ідентифікації через банк (BankID) та MobileID.

Як перевірити авто за VIN (він) кодом в Україні

Далі потрібно виконати вимоги системи та ввести необхідні для авторизації дані. Якщо ви все ввели правильно, то з’явиться повідомлення про авторизацію користувача – потрібно натиснути Погодитися.

Крок 3. Ввести VIN-код автомобіля

Після успішного входу в Електронний кабінет водія відкриється вікно з послугами сервісу. Потрібно клікнути на верхню праворуч – Перевірка ТЗ.

Як перевірити авто за VIN (він) кодом в Україні

Після цього онлайн-сервіс пропонує ввести безпосередньо VIN-код автомобіля. Якщо ви не знаєте, де його знайти, то на сервісі є детальна інструкція.

Крок 4. Отримати потрібні дані транспортного засобу

Якщо ви правильно ввели ідентифікаційний номер транспортного засобу, то сервіс надасть актуальну інформацію про машину, яка вас цікавить.

Однак безкоштовно ви можете отримати тільки певний перелік інформації про автомобіль. Наприклад, це може бути марка авто, об’єм двигуна, кількість сидячих місць в машині або інші відомості.

Як перевірити авто за VIN (він) кодом в Україні

Якщо потрібна додаткова інформація – доведеться трохи доплатити, але в такому випадку сервіс надасть повні дані про випадки ДТП або щодо інших питань, які вас цікавлять.

Фото: МВС, Pexels

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