Як перевірити авто за VIN (він) кодом в Україні

Потрібно перевірити історію автомобіля, однак не знаєте, як це зробити? Дізнатися всю інформацію про транспортний засіб можна за допомогою VIN-коду машини.

Наприклад, у сервісу Електронний кабінет водія є прив’язка державного номера та VIN-коду. Таким чином, знаючи реєстраційний номер, ви можете замовити звіт, в якому буде вже і сам VIN-код, і вся доступна інформація щодо транспортного засобу.

Факти ICTV підготували детальну інструкцію, як перевірити авто за VIN-кодом в Україні.