Закон про розмитнення авто 2021 – що потрібно знати

15 червня в Україні почнуть діяти пільги на розмитнення євроблях.

Про це йдеться в законі №1402-ІХ, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби, а також №1403-ІХ – щодо змін до Митного кодексу України, якими спрощується митне оформлення ввезених авто.

Пільгове розмитнення буде надано автомобілям, завезеним в Україну до кінця 2020 року. Також важливо, щоб з моменту випуску автомобіля минуло п’ять років і більше.

Пільги поширюються на легкові авто та вантажні транспортні засоби масою до 3,5 тонни.

Авто має відповідати екологічному стандарту Євро-2.

Який період діятимуть пільги

На пільгове оформлення дається 180 днів. Також військовим, які перебуватимуть у зоні бойових дій на Донбасі під час дії закону, буде надано додаткові 90 днів.

За цей час власник авто має зняти автомобіль з реєстрації за кордоном, оформити договір купівлі-продажу, отримати сертифікат, який підтверджує, що автомобіль відповідає українським стандартам, та поставити автомобіль на облік у сервісному центрі МВС.

Якщо за цей час авто не пройшло розмитнення, власник повинен сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

Які авто не підпадають під пільги

Згідно із законом України пільги не поширюватимуться на авто, завезені з РФ або тимчасово окупованих територій України.

Скільки коштуватиме пільгове розмитнення авто

Це залежатиме від віку автівки, а також типу та об’єму двигуна. Тепер сума не залежатиме від вартості авто.

Для розрахунку потрібно додати суму акцизу, суму митного податку та розмір ПДВ.

Базова ставка коливатиметься від нуля до €150, і здебільшого вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

Також Державна митна служба України створила свій калькулятор розрахунку митної вартості.

Як розрахувати суму акцизного податку

Оформлення буде здійснюватися за формулою Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, яка не залежить від вартості авто, але залежить від віку, об’єму та типу двигуна.

Ставка базова розраховується в євро за одну машину та залежить від кількості років, що минули з моменту виготовлення машини.

Якщо з моменту виготовлення машини минуло 5-9 років, то ставка буде нульовою, якщо 10 років — вона становитиме €25, 11 років — €50, 12 — €75, 12 років — €75, 13 — €100, а 14 — €125.

Якщо від моменту виготовлення машини минуло 15 років і більше, ставка базова становитиме €150.

Vе визначається множенням об’єму циліндру двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, зазначений у Законі України №1402-ІХ.

Він становить:

€ 0,25 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до двох тис. куб. см.

€ 0,2 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 до 3000 куб. см;

€ 0,25 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 до 4000 куб. см;

€ 0,35 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 до 5 тис. куб. см;

€ 0,5 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5 тис. куб. см.

Fе – це ставка податку для транспортних засобів. Для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), вона становитиме – €100. Для інших автомобілів ставка буде дорівнювати 0.

Пільги діятимуть упродовж 180 днів із дня набуття законом чинності.

Які документи потрібні для розмитнення авто в Україні

Як правило, люди, що вирішили придбати євробляху, звертаються до митного брокера. Це значно полегшує процес.

Процес розмитнення авто складається з кількох кроків. Після того, як ви придбали авто та отримали договір купівлі-продажу й техпаспорт, вам потрібно перетнути кордон та отримати штамп на експортній декларації.

Після того, як ви успішно перетнули кордон України, вам необхідно звернутися до митниці з такими документами:

– договір купівлі-продажу авто;

– митна декларація на транспортний засіб;

– акт митного огляду, який ви отримали після перетину кордону;

– свідоцтво про реєстрацію авто;

– сертифікат відповідності екологічному стандарту Євро-2;

– експортна декларація та інвойс.

Після цього митниця робить остаточний розрахунок необхідних платежів та видає посвідчення про реєстрацію транспортного засобу. Потім вам потрібно поставити автомобіль на облік у сервісному центрі МВС.