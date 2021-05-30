Закон про розмитнення авто 2021 – що потрібно знати

15 червня в Україні почнуть діяти пільги на розмитнення євроблях.
Про це йдеться в законі №1402-ІХ, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби, а також №1403-ІХ – щодо змін до Митного кодексу України, якими спрощується митне оформлення ввезених авто.
Пільгове розмитнення буде надано автомобілям, завезеним в Україну до кінця 2020 року. Також важливо, щоб з моменту випуску автомобіля минуло п’ять років і більше.
Пільги поширюються на легкові авто та вантажні транспортні засоби масою до 3,5 тонни.
Авто має відповідати екологічному стандарту Євро-2.
Який період діятимуть пільги
На пільгове оформлення дається 180 днів. Також військовим, які перебуватимуть у зоні бойових дій на Донбасі під час дії закону, буде надано додаткові 90 днів.
За цей час власник авто має зняти автомобіль з реєстрації за кордоном, оформити договір купівлі-продажу, отримати сертифікат, який підтверджує, що автомобіль відповідає українським стандартам, та поставити автомобіль на облік у сервісному центрі МВС.
Якщо за цей час авто не пройшло розмитнення, власник повинен сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн.
Які авто не підпадають під пільги
Згідно із законом України пільги не поширюватимуться на авто, завезені з РФ або тимчасово окупованих територій України.
Скільки коштуватиме пільгове розмитнення авто
Це залежатиме від віку автівки, а також типу та об’єму двигуна. Тепер сума не залежатиме від вартості авто.
Для розрахунку потрібно додати суму акцизу, суму митного податку та розмір ПДВ.
Базова ставка коливатиметься від нуля до €150, і здебільшого вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.
Також Державна митна служба України створила свій калькулятор розрахунку митної вартості.
Як розрахувати суму акцизного податку
Оформлення буде здійснюватися за формулою Ставка = Ставка базова + Vе + Fе, яка не залежить від вартості авто, але залежить від віку, об’єму та типу двигуна.
Ставка базова розраховується в євро за одну машину та залежить від кількості років, що минули з моменту виготовлення машини.
Якщо з моменту виготовлення машини минуло 5-9 років, то ставка буде нульовою, якщо 10 років — вона становитиме €25, 11 років — €50, 12 — €75, 12 років — €75, 13 — €100, а 14 — €125.
Якщо від моменту виготовлення машини минуло 15 років і більше, ставка базова становитиме €150.
Vе визначається множенням об’єму циліндру двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, зазначений у Законі України №1402-ІХ.
Він становить:
- € 0,25 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до двох тис. куб. см.
- € 0,2 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 до 3000 куб. см;
- € 0,25 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 до 4000 куб. см;
- € 0,35 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 до 5 тис. куб. см;
- € 0,5 – для авто з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5 тис. куб. см.
Fе – це ставка податку для транспортних засобів. Для авто, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), вона становитиме – €100. Для інших автомобілів ставка буде дорівнювати 0.
Пільги діятимуть упродовж 180 днів із дня набуття законом чинності.
Які документи потрібні для розмитнення авто в Україні
Як правило, люди, що вирішили придбати євробляху, звертаються до митного брокера. Це значно полегшує процес.
Процес розмитнення авто складається з кількох кроків. Після того, як ви придбали авто та отримали договір купівлі-продажу й техпаспорт, вам потрібно перетнути кордон та отримати штамп на експортній декларації.
Після того, як ви успішно перетнули кордон України, вам необхідно звернутися до митниці з такими документами:
– договір купівлі-продажу авто;
– митна декларація на транспортний засіб;
– акт митного огляду, який ви отримали після перетину кордону;
– свідоцтво про реєстрацію авто;
– сертифікат відповідності екологічному стандарту Євро-2;
– експортна декларація та інвойс.
Після цього митниця робить остаточний розрахунок необхідних платежів та видає посвідчення про реєстрацію транспортного засобу. Потім вам потрібно поставити автомобіль на облік у сервісному центрі МВС.