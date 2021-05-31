Женевський автосалон відбудеться з 19 по 27 лютого у 2022 році. Організатори заходу відкрили реєстрацію для учасників виставки, яка завершиться у середині липня 2021 року.

Перед офіційним відкриттям автосалону 17 та 18 лютого відбудуться дві прес-конференції.

Востаннє Женевський автосалон проходив у 2019 році. Тоді у виставці взяли участь 184 компанії та понад 600 тис відвідувачів.

Традиційно захід проходить щороку у березні, але через пандемію коронавірусу автосалон не проводився два роки поспіль.

Як виглядатиме новий Kia Sportage

Компанія Kia Motors анонсувала вихід нового кросовера Kia Sportage п’ятого покоління. Стало відомо, що вперше за 11 років Sportage змінить імідж та стане більшим за своїх попередників. Автомобіль буде доступний з різними двигунами.

Як виглядатиме новий Kia Sportage – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: GIMS

Фото: GIMS