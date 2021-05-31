Південнокорейська компанія Kia Motors опублікувала перший тизер нового кросовера Kia Sportage п’ятого покоління.

Sportage вперше за 11 років змінить імідж і буде більшим за своїх попередників – машин третього та четвертого поколінь.

В автомобіля більш вигнуті денні ходові вогні, змінений профіль, нова радіаторна решітка та сучасні задні світлодіодні ліхтарі. Також у ньому буде вбудований багатозонний клімат-контроль, атмосферне підсвічування, алюмінієві елементи обробки, а всередині – величезний вигнутий дисплей.

Очікується, що кросовер буде доступний з різними двигунами, а також отримає бензинові та дизельні чотирициліндрові турбомотори об’ємом 1,6 літра, серед яких виявиться і м’який гібрид з 48-вольтовим стартер-генератором.

Повний дизайн машини буде розкритий в день його прем’єри – 8-го червня.

Kia представила електричний кросовер EV6

Автомобілебудівна компанія Kia представила свій перший електромобіль EV6. Новий кросовер на базі спеціальної платформи (E-GMP) зможе проїхати понад 510 км без підзарядки.

EV6 є першим з більш ніж десятка повністю електричних транспортних засобів, які Kia планує представити до 2026 року.

Фото: Kia Worldwide