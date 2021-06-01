Автомобіль Toyota Mirai встановив світовий рекорд по відстані пробігу серед водневих машин. Транспортний засіб проїхав 1003 км без дозаправки.

Заїзд розпочався 26 травня у Франції. О 5.43 ранку автомобіль виїхав з водневої заправної станції Hysetco в Орлі.

В середньому на 100 км шляху витрата водню склала 0,55 кг. Водії намагалися дотримуватися економічного стилю водіння, плавно набирати швидкість і повільно зупинятися.

Відомо, що під час подорожі на водійському кріслі змінилися чотири людини.

Попереднім рекордсменом був водневий кросовер Hyundai Nexo, який проїхав 888 км без дозаправки.

Дати проведення Женевського автосалону

Женевський автосалон відбудеться у 2022 році. Традиційно захід проходить щороку у березні, але через пандемію коронавірусу виставка не проводилася два роки поспіль.

Дати проведення Женевського автосалону – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Toyota

Джерело: Toyota