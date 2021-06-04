У травні 2021 року українську реєстрацію отримали 33,2 тис вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону. Таким чином, розмитнені б/в машини охопили майже 80% первинного ринку легкових авто.

Найпопулярнішою маркою серед розмитнених транспортних засобів став Volkswagen. Протягом травня було зареєстровано 5,6 тис б/в авто німецького виробника.

На другому місці розташувався Ford – 3,2 тис авто.

Третьою за популярністю стала марка Renault – 3 тис авто.

Четверту сходинку в рейтингу посіла Skoda – 2, 6 тис авто.

А п’ятірку лідерів закрив Hyundai з результатом 1,9 тис авто.

Найпопулярнішим автомобілем з пробігом став Renault Megane. За місяць в Україні було зареєстровано 2205 автомобілів цієї моделі.

Пільгове розмитнення авто

Закон про пільгове розмитнення так званих євроблях набуде чинності 15 червня. Однак власників авто на європейській реєстрації можуть чекати проблеми під час розмитнення.

Детальніше про пільгове розмитнення авто – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укравтопром