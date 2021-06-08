Автомеханіки радять перевіряти кондиціонер в автотранспортному засобі щонайменше один раз на рік. Найчастіше ним починають користуватися влітку в розпал сезону відпусток, коли займатися обслуговуванням автомобіля хочеться в останню чергу.

Якщо ви не розумієтеся в автомобільній справі, тоді можна з’їздити на своєму транспорті на найближчу станцію технічного обслуговування.

На СТО працюють кваліфіковані фахівці, які спеціалізуються на обслуговуванні та ремонті автомобільних кондиціонерів. Саме вони перевірять ваш кондиціонер, та у разі потреби додадуть в нього “палива”.

Однак якщо у вас немає часу їздити до майстрів, то перевірити стан своєї машини можна самостійно. Факти ICTV розповідають, як дізнатися, коли заправляти кондиціонер у машині.

Навіщо заправляти кондиціонер в авто

Автомобільна температурна система може вийти з ладу, якщо власник машини не стежить за станом транспортного засобу. Це загрожує додатковими можливими ускладненнями під час користування авто.

Деякі з них можуть навіть призвести до того, що за ремонт авто доведеться віддати круглу суму грошей. Цього можна уникнути, якщо вчасно відстежити перші “дзвіночки”, які показує транспортний засіб.

Також дуже висока температура в машині може негативно вплинути на здоров’я водія та пасажирів. З цієї причини майстри радять для профілактики перевіряти кількість холодоагенту (для кондиціонера авто зазвичай використовують фреон) та вчасно поповнювати його за необхідності.

Коли кондиціонер у машині потрібно заправити

Однак як дізнатися, коли потрібно заправляти кондиціонер у машині? Якщо у вас немає часу з’їздити на СТО, то перевірити кількість холодоагенту (фреону) у кондиціонері транспортного засобу можна самому.

Перший метод – під час 25 градусної спеки на вулиці вмикаємо пристрій в автомобілі на максимальне охолодження. Якщо температура у салоні машини знизиться до 15 або 17 градусів Цельсія, тоді з транспортним засобом все гаразд.

Однак якщо у вас не вийшло охолодити авто до такої температури, тоді це – вже немаленький дзвіночок. У більшості автомобілів є скляна “бульбашка”, яка дає змогу візуально визначити кількість рідкого холодоагенту в механіці.

Переважно його можна знайти на картері компресора кондиціонера або на патрубку, що підходить до вузла кондиціонера.

Також діагностику автомобіля можна провести та за допомогою іншого нескладного методу. Для цього відкрийте капот транспортного засобу та знайдіть кругле оглядове вічко невеликого розміру на ресивері-осушувачі.

У різних моделях автомобілів він розташований у різних місцях, тому краще попередньо вивчити інструкцію машини. Якщо це віконце забруднилося – його потрібно протерти.

Потім слід завести транспортний засіб на холостому ходу та увімкнути кондиціонер на максимальне охолодження, а згодом зачекати близько п’яти хвилин.

Після того як авто трохи прогрілося, потрібно поспостерігати за “поведінкою” холодоагенту через вічко, а точніше за бульбашками фреону:

якщо вони з’являються та зменшуються, а потім практично зникають – заправка не потрібна;

з’являються та зменшуються, проте не зникають – дозаправка може знадобитися;

з’являється рідина молочного кольору – потрібна термінова заправка.

Якщо невчасно заправити систему транспортного засобу, можуть з’явитися інші проблеми або поломки машини. Для цього все ж краще періодично перевіряти стан свого авто, особливо перед сезоном літніх відпусток. Факти ICTV бажають, щоб ви не втрапляли у такі труднощі та прекрасно провели своє літо.