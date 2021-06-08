Південнокорейська компанія Kia Motors розсекретила зовнішній вигляд і салон кросовера Sportage п’ятого покоління.

Автомобіль істотно став більше в розмірах, ніж його попередники. Отримав яскраву передню частину, що включає світлодіодні денні ходові вогні в формі бумеранга, чорну решітку радіатора по всій ширині та новий логотип KIA.

Дах відокремлений від стійки декоративними накладками, а дзеркало тепер розташувалося на панелі дверей.

Інтер’єр Sportage 2021 отримав вигнуту панель з двома дисплеями – мультимедійну систему та панель приладів. Також вбудований клімат-контроль і центральна консоль.

Sportage п’ятого покоління представлений в двох версіях: звичайній та позашляховій – X-Line. Друга відрізняється дизайном бамперів, бічних молдингів і наявністю рейлінгів. Також є зміни в салоні.

Очікується, що в Кореї новинка з’явиться вже в наступному місяці, а світові продажі розпочнуться наприкінці цього року.

Kia представила електричний кросовер EV6

Автомобілебудівна компанія Kia представила електромобіль EV6. Новий кросовер на базі спеціальної платформи (E-GMP) зможе проїхати понад 510 км без підзарядки.

EV6 є першим з більш ніж десятка повністю електричних транспортних засобів, які Kia планує представити до 2026 року.

Попередня вартість EV6 – від $40 тис. до $48,5 тис.

Фото: Kia Worldwide