В Україні з 1 листопада 2021 року набудуть чинності оновлені дорожні знаки.

Відповідні нововведення анонсував Укравтодор.

Йдеться про нові стандарти безпеки в частині Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.

Зокрема, частину зображень дорожніх знаків привели у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнили новими дорожніми знаками.

Крім того, в Україні з’явиться низка дорожніх знаків, на які виник попит через появу нових транспортних засобів.

Оновлення зачепили і старі знаки, які тепер відповідають нормативно-правовим актам.

Нові дорожні знаки Укравтодор оприлюднив напередодні, тому автомобілісти вже мали час, щоб з ними ознайомитися. Факти ICTV створили тест, який допоможе вам зрозуміти, чи запам’ятали ви нові знаки.

Нові дорожні знаки 2021 в Україні

Нові дорожні знаки, що відповідають ДСТУ 4100:2021, з’являться на дорогах України з 1 листопада 2021 року.

Що зміниться відповідно до нових стандартів безпеки у частині Безпеки дорожнього руху – читайте в матеріалі Фактів ICTV про нові дорожні знаки в Україні.