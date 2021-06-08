У травні 2021 року українці придбали 622 повністю електричні автомобілі (BEV). За даними Укравтодор, це на 34% менше порівняно з минулим роком.

Переважну кількість зареєстрованих електромобілей склали вживані легкові авто. Найпопулярнішим електрокаром став Nissan Leaf. Протягом місяця українську реєстрацію отримали 186 авто цієї моделі.

Друге місце посіла Tesla Model 3. Цей транспортний засіб обрали 66 автомобілістів.

У трійку популярних електромобілей потрапила Audi E-Tron з результатом 33 авто.

Четверту сходинку в рейтингу посіла Tesla Model S — 32 авто.

А п’ятірку лідерів закрив Chevrolet Bolt – 29 авто.

Варто зазначити, що найпопулярнішим комерційним електромобілем став Renault Kangoo Z.E. У травні було зареєстровано 24 авто цієї моделі.

Загалом з початку 2021 року українці зареєстрували понад 3 тис транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Серед них 90% – це вживані авто.

Найпопулярніші вживані авто

У травні 2021 року українську реєстрацію отримали 33,2 тис вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону.

Найпопулярнішим транспортним засобом з пробігом став Renault Megane. За місяць в Україні було зареєстровано 2 205 автомобілів цієї моделі.

Детальніше про найпопулярніші вживані авто – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укравтопром