Автомобілі та побутова техніка значно здорожчають – причина

Не можливо уявити наш світ без мікропроцесорів. Вони є скрізь – від авто та ракет до зубних щіток. Останнім часом чіпи почали використовувати буквально всюди. Розумні годинники, розумні ваги та розумні гантелі. Електроніка допомагає зробити наше життя краще. Пандемія коронавірусу спровокувала небачений попит на електроніку. Залишившись на ізоляції люди у всьому світі почали купувати собі нові телевізори, ноутбуки, телефони та ігрові приставки.

Крім того, карантинні вимоги змусили багатьох придбати особистий транспорт, хоча раніше обходилися і без машини. Попит на процесори став таким великим, що виробники не встигають його задовольнити. Ба більше, через епідемію та карантинні заходи виробничі лінії з виготовлення чіпів періодично простоюють без діла. Все це спричинило серйозний дефіцит мікрочипів, що будь-яка незначна подія миттєво позначається на виробниках кінцевої продукції. Наприклад, заблокований на кілька тижнів Суецький канал, пожежа на заводі мікроелектроніки в Японії чи двотижневий карантин в Малайзії, де розташовані кілька заводів з виробництва чипів.

Ситуацію ускладнює ще й те, що Китай через економічну війну з США та санкції з минулого року став накопичувати запас мікрочипів. За оцінками експертів, навіть за умови, що більше не буде глобальних катаклізмів, дефіцит мікрочипів триматиметься до середини 2022 року, а той протримається до 2023-го. Через цей дефіцит виробники вимушені обмежувати своє виробництво, зупиняти лінії та відправляти працівників у вимушені відпустки. Продукція, яку вдасться випустити, буде значно дорожчою, оскільки з одного боку виробники будуть намагатися компенсувати свої збитки, а з іншого зависокий попит та обмежена пропозиція ще більше розкручуватимуть ціни.

Виробники авто зіштовхнулися з браком чіпів ще наприкінці минулого року. В результаті виробництво скоротилося, а пропозиція зменшилася. Люди тепер вимушені шукати альтернативу на вторинному ринку. Наприклад, у США ціни на автомобілі з вторинного ринку зросли на 30%.

Ближче до кінця року дефіцит чіпів позначиться на цінах на побутову техніку та електроніку, коли будуть продані залишки продукції, випущеної до кризи.

Найпопулярніші вживані авто

У травні 2021 року українську реєстрацію отримали 33,2 тис вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону.

Найпопулярнішим транспортним засобом з пробігом став Renault Megane. За місяць в Україні було зареєстровано 2 205 автомобілів цієї моделі.

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