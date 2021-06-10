Представлен Toyota Land Cruiser 300 – характеристики

Японська автомобілебудівна корпорація Toyota представила нове покоління своїх легендарних позашляховиків – Land Cruiser 300.

Автомобіль отримав сучасні технології та новий дизайн, проте зберіг впізнаваний вигляд.

В основу LC 300 лягла нова платформа GA-F, яка заснована на архітектурі TNGA. Рама стала міцніше, жорсткіше та легше на 200 кг. Також поліпшена шумоізоляція.

Інженери покращили підвіску, а амортизатори можуть бути адаптивними. Двигун V8 замінять турбовані V6.

Автомобіль наділений новою системою Multi-Terrain Monitor із 3D-ефектом, яка дозволяє бачити дорогу під і навколо машини. Крім того, у Land Cruiser 300 є вибір режимів руху в залежності від якості дорожнього покриття тощо.

У салоні встановлений 12,3-дюймовий екран, акустична система JBL, клімат-контроль, всі сидіння з підігрівом і вентиляцією передніх.

Глобальний старт продажів розпочнеться вже цього літа, але ціни поки не оголошені.

Toyota Mirai встановив рекорд

Автомобіль Toyota Mirai встановив світовий рекорд по дальності пробігу серед водневих машин, проїхавши 1003 км без дозаправки.

У середньому на 100 км шляху витрата водню склала 0,55 кг.

Джерело: Global Toyota

Фото: Global Toyota