З кожним роком на дорогах збільшується кількість автомобілів. Це породжує попит на мийки самообслуговування. Автомийка – чудовий спосіб підтримувати машину в належному стані. Сам процес мийки займає 15 хвилин, а також значно економить ваші кошти. В таких сервісах рідко бувають великі черги, а також ви самі можете контролювати увесь процес.

Перед початком очищення автомобіля варто ознайомитися з етапами миття та режимами, які ви будете використовувати.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як правильно помити авто на мийці самообслуговування.