Компанія Tesla презентувала флагманський електричний седан Tesla Model S Plaid. Представили новинку на заводі у Фремонті (штат Каліфорнія). Презентацію проводив особисто гендиректор Ілон Маск.

Він запевнив, що Tesla Model S Plaid – найшвидший серійний автомобіль з коли-небудь створених.

Під час тесту на гоночній трасі Laguna Seca (3602 м) автомобіль розігнався до 100 км/год за 96 секунд.

Розробники обіцяють, що Tesla Model S Plaid має максимальну швидкість з гоночними шинами – 322 км/год, розгін з 0 до 100 км/год – за 1,99 с, запас ходу – близько 625 км.

Також машина після 15-хвилинної зарядки може проїхати 300 км.

У електрокара три двигуни сумарною піковою потужністю 1 020 кінських сил, новий акумулятор, трансмісія, аеродинамічний обвіс, кермо-штурвал.

Під час презентації Ілон Маск підкреслив, що в новому двигуні вперше застосовані ротори з вуглецевими втулками.

Tesla завершила презентацію першими 25 поставками нової моделі S Plaid. Маск заявив, що Tesla повинна виробляти кілька сотень одиниць на тиждень, і нарощувати виробництво до тисячі на тиждень.

Вартість Model S Plaid починається з $130 тис. А також доступна дешевша версія на $80 тис. без тримоторної трансмісії.

Перші прибутки Tesla

Вперше у 2020 році американська компанія Tesla стала прибутковою. Ілон Маск заробив $721 млн. Минулий рік став революційним для компанії.

Детальніше про те, як Tesla Motors вперше стала прибутковою, читайте на сайті Факти ICTV.