Кожен досвідчений водій знає, що дивний звук з-під капота авто може сигналізувати про певні несправності транспортного засобу.

Сторонні шуми під час запуску двигуна або у процесі руху в майбутньому можуть призвести до серйозних проблем та значних витрат. Тому до цього слід поставитися відповідально.

А якщо ви почули звуки, які є нехарактерними для вашого авто, краще відразу звернутися до технічного центру для проведення діагностики.

Які п’ять шумів з-під капота повинні насторожити автомобіліста – читайте на Фактах ICTV.

Свист

Причиною свисту з-під капота авто може бути старий або ослаблений ремінь генератора.

На щастя, ремонт цього дефекту – досить простий і недорогий. Але краще не зволікати із вирішенням проблеми, оскільки ремінь у автомобілі може порватися у найнезручніший момент.

Шипіння

Шипіння під капотом автомобіля, найімовірніше, є наслідком витоку антифризу в системі охолодження.

Це може призвести до перегріву двигуна, тому варто відразу звернутися до технічного центру задля усунення цієї несправності.

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Гудіння

У випадку установки гідравлічного підсилювача керма звуки гудіння можуть вказувати на зниження рівня рідини в системі. Ігнорування такого шуму може призвести до цілковитої несправності насоса.

Але якщо ваш автомобіль оснащений електричним підсилювачем рульового управління, звуки гудіння чи гарчання з’являтися не повинні.

Стукіт

Стукіт з-під капота автомобіля може сигналізувати про серйозну несправність двигуна. Причиною таких звуків може стати те, що масляний насос в машині не подає масло під необхідним тиском, або клапани двигуна вимагають коригування зазорів.

Якщо ж стукіт лунає із глибини двигуна, це може вказувати на несправність кривошипно-шатунного механізму. Його заміна може коштувати чимало грошей.

Тріщання

Найвірогідніше, причиною тріска або хрускоту в машині є несправність ШРУСа. Якщо вчасно його не замінити, привод машини може сильно розбити посадочні гнізда в коробці передач.

Також тріскотіння може сигналізувати про те, що розірвався пильник ШРУСу і до механізму потрапив дорожній бруд.

Як обрати СТО

Для того, щоб швидко усунути всі несправності, пов’язані з роботою авто, варто звернутися до станції техобслуговування, де надають якісний сервіс і ремонт. Найчастіше СТО має відповідні зовнішні ознаки, на які треба орієнтуватися.

Детальніше про те, як обрати СТО – читайте на Фактах ICTV.