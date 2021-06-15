Легалізація євроблях в Україні 2021 – інструкція, документи і вартість

В Україні 15 червня 2021 року почали діяти нові правила пільгового розмитнення євроблях.

Як легалізувати євробляху за новим законом, скільки це коштуватиме, а також які підводні камені нового закону – Факти ICTV розбиралися з юристом Ігорем Шавровим.

Які євробляхи підпадають під пільгове розмитнення

Під пільгове розмитнення за новим законом підпадають автомобілі, яким понад п’ять років і їх ввезли в Україну не пізніше 31 грудня 2020 року. Зокрема, якщо ви ввезли машину вже у 2021, то на пільги можете не розраховувати.

Важливо: новими пільгами можуть скористатися лише легкові авто та вантажівки масою до 3,5 т. Легковики мають відповідати стандарту Євро-2, а вантажівки – Євро-5.

Власник має право на розмитнення тільки одного авто, а на решту пільги не поширюються.

Пільгове розмитнення триватиме 180 днів. Лише військові, які перебувають у зоні проведення ООС отримають на розмитнення 270 днів.

Як легалізувати євробляху

Перше: зібрати необхідні документи

– Передусім це договір купівлі-продажу, тобто документ, який підтверджує, що автомобіль було придбано. Другим документом буде техпаспорт або довідка про те, що авто зняли з реєстрації у країні, з якої його вивозять, – розповідає юрист Ігор Шавров.

За його словами, в Болгарії видають транзитні номери, а в Польщі зняття авто з реєстрації можна перевірити на офіційному сайті.

– Третій документ – це той, що підтверджує вартість автомобіля: банківська виписка, квитанція, каталог. До речі, якщо пам’ятаєте, то під час першої хвилі пільгового розмитнення таким документом була виписка з німецького сайту Schwacke. Там можна було перевірити приблизну вартість автомобіля. Також можна надати товарознавчу експертизу, – розповідає експерт.

Перелік документів:

договір про купівлю-продаж;

техпаспорт або інший документ про зняття з реєстрації;

документ, що підтверджує вартість авто.

Друге: вирушайте на митний контроль

Митний контроль необхідний, бо саме там після огляду автомобіля переконаються, що це та сама машина, що проходить за документами.

– Потім подається декларація. Після митних формальностей, сертифікації (сертифікація доводить, що автомобіль підходить під мінімальні євростандарти) та сплати необхідних платежів, можна їхати у Сервісний центр МВС, щоб поставити авто на облік, – додав юрист.

Як порахувати вартість розмитнення

Кінцеву вартість розмитнення можна дізнатися, якщо порахувати акцизний податок, додати ПДВ (20% від акцизного податку) та внесок у 8,5 тис. грн.

Формула розрахунку акцизного податку: Ставка (базова) + Vе + Fе.

Ставка залежить від віку автомобіля. Якщо машині від 5 до 9 років, то вона буде нульовою.

10 років – €25, 11 років – €50; 12 років – €75; 13 років – €100; 14 років – €125; 15 і більше років – €150.

Vе – це сума, яку ви маєте отримати, помноживши об’єм двигуна на один із таких коефіцієнтів:

€ 0 ,2 – для об’єму двигуна від 2001 до 3000 кубічних сантиметрів;

0 € 0,25 – для об’єму до 2000 см3 та від 3001 до 4000 см3;

€ 0,35 – для авто з об’ємом від 4001 до 5000 см3;

€ 0,5 – для авто з об’ємом двигуна понад 5 тис. см3.

Fе – це €100 для машин із дизельним або напівдизельним двигуном. Для решти – 0.

Приклад:

Маємо 11-річний легковик з 2-літровим бензиновим двигуном.

Ставка (базова) – €50.

Vе (множимо об’єм двигуна – 2 000 кубічних сантиметрів – на коефіцієнт 0,25) – €500.

Fе становить 0.

Дізнаємося акцизний податок: €50 + €500 + 0 = €550.

Далі до €550 додаємо ПДВ, а це €110, 8,5 тис. грн внеску (€260) й отримуємо загальну вартість пільгового розмитнення – €920.

Проблеми і больові точки нового закону про розмитнення євроблях

За словами юриста, процедуру можуть ще доопрацювати, оскільки на митниці можуть спливти нюанси, але якихось кардинальних змін чекати не доводиться.

Серед проблем – складнощі з перевіркою достовірності документів.

– Перевірити справжність документів буває дуже складно. З огляду на те, що авто часто завозять за дорученнями, то знайти продавця буває проблематично, – зазначає Ігор Шавров.

Також юрист запевняє, що закон сам по собі несправедливий щодо інших громадян країни.

– Він надає преференції певній групі людей, без будь-якого обґрунтування. Я розумію, коли надають пільги тим, хто створює робочі місця, підприємствам, які згодом будуть великими платниками податків. Тобто тим, хто дає державі щось натомість. А ми просто цим законом заохочуємо порушення закону, – заявив фахівець.

За його словами, закон несправедливий для інших громадян країни, які свідомо платять податки.

– Цей вид пільг не мотивує людей на розвиток економіки, на створення робочих місць. Це просто золота акція, – додав юрист.

Якщо перше пільгове розмитнення було обґрунтоване тим, що була законодавча лазівка, то новий закон просто нічим обґрунтувати.

Пільгове розмитнення авто

Закон про пільгове розмитнення так званих євроблях набуде чинності 15 червня. Однак власників авто на європейській реєстрації можуть чекати проблеми під час розмитнення.

Детальніше про пільгове розмитнення авто – читайте на Фактах ICTV.