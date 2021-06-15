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Факти / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

У Києві зросте тариф на паркування – скільки доведеться платити

У Києві зросте тариф на паркування – скільки доведеться платити

Столична влада ініціює обговорення тарифів на паркування в центрі Києва.

– Чинні тарифи переглядаються уперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінились на все, зокрема обладнання, енергоносії та оплата праці, – заявив пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Влада міста планує встановити тариф на паркування в центрі міста не більше ніж 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – не більше ніж 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін – 5 грн/год.

Принциповим є рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні, – підкреслив Усов.

Він переконаний, що це допоможе розвантажити центр міста.

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Крім того, зміниться вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Їх вартість залежатиме від тарифу у конкретній частині міста. Водночас діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

Парковки на тротуарах

Уряд удосконалив правила паркування, заборонивши влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах.

Водночас парковки на дорогах дозволяється облаштовувати лише суб’єктам господарювання.

А майданчики для паркування тепер обладнають паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.

Джерело: КМДА

Фото: УНІАН

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