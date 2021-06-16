Тонування – це штучне затемнення скла. Нанести його можна металевим напиленням, енергозберігальною плівкою, лазерним та магнетронним способом. Або ж затемнення взагалі може бути електронним, і щільність тонування буде регулюватись за допомогою пульта.

Згідно із статею 31.4.7. Правил дорожнього руху в Україні, експлуатація транспортних засобів забороняється, якщо на скло нанесене покриття, яке може обмежувати оглядовість з місця водія та погіршувати його прозорість. Тому на державному рівні затверджені визначені правила, яке має бути тонування на авто.

У ДСТУ 5727-88 описані усі вимоги до тонування автомобіля в Україні та допустима світлопропускна здатність.

Тому якщо ви все ж таки вирішили затемнити скло на вашому транспортному засобі, враховуйте такі вимоги:

лобове скло має пропускати не менше 75% світла;

світлопропускна здатність передніх бічних вікон має бути не менше 70%;

заднє скло та задні бічні вікна можуть бути будь-якої світлопропускної здатності;

сонцезахисна плівка на лобовому склі не має бути ширшою за 14 см;

дзеркальний ефект заборонений.

Якщо ви дотримались усіх правил, то проблем із законом бути не повинно. В іншому випадку вам загрожує покарання.

Згідно із статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил тонування авто водію може загрожувати покарання у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2021 році сума штрафу становить 340 грн.

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Щоб уникнути проблем, варто перевіряти світлопроникну здатність у вашому автомобілі. Це можна зробити за допомогою спеціального пристрою – таумера.

Проте щоб прилад показав точні дані, врахуйте такі параметри:

вологість повітря – 40-80%;

температура повітря – близько +20 градусів.

Найкраще, щоб перевірку робили спеціалісти, які знають, як працювати з таумером. Якщо затія з тонуванням авто для вас ризикована, то краще від неї відмовитись. Або ж знайти якусь альтернативу. На вікна можна додати шторки, зробити в автомобілі подвійне скло чи скористатись силіконовим тонуванням, яке можна знімати необмежену кількість разів.

Також із 17 березня 2021 року в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Згідно з ним сума низки штрафів збільшилась.