Японська компанія Honda вирішила припинити виробництво трьох моделей авто: Odyssey, Clariry та Legend.

До березня 2022 року завод у місті Сайама буде закритий через низький позит на зазначені моделі.

Компанія вже попередила постачальників комплектувальних про зупинку виробництва.

Мінівен Honda Odyssey вперше був представлений у 2013 році. Але попри два оновлення, автомобіль не витримав конкуренції на ринку.

Проте в Америці зараз триває виробництво більшого за розмірами мінівена Honda Odyssey, який поки залишається в строю.

Седан Honda Legend почали випускати у 2014 році. За даними компанії, у минулому році було продано лише 216 авто цієї моделі, тому продовжувати виробництво транспортного засобу немає сенсу.

Седан Honda Clarity, який дебютував у 2015 році, випускався відразу в трьох модифікаціях: з гібридною, електричною та водневою силовими установками. Але через низький попит компанія відмовиться від всіх версій авто.

Джерело: NikkeiAsia