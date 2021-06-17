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Факти / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

Honda відмовилась від виробництва трьох моделей авто

Honda Clarity

Японська компанія Honda вирішила припинити виробництво трьох моделей авто: Odyssey, Clariry та Legend.

До березня 2022 року завод у місті Сайама буде закритий через низький позит на зазначені моделі.

Компанія вже попередила постачальників комплектувальних про зупинку виробництва.

Мінівен Honda Odyssey вперше був представлений у 2013 році. Але попри два оновлення, автомобіль не витримав конкуренції на ринку.

Проте в Америці зараз триває виробництво більшого за розмірами мінівена Honda Odyssey, який поки залишається в строю.

Седан Honda Legend почали випускати у 2014 році. За даними компанії, у минулому році було продано лише 216 авто цієї моделі, тому продовжувати виробництво транспортного засобу немає сенсу.

Седан Honda Clarity, який дебютував у 2015 році, випускався відразу в трьох модифікаціях: з гібридною, електричною та водневою силовими установками. Але через низький попит компанія відмовиться від всіх версій авто.

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Джерело: NikkeiAsia

Фото: Depositphotos

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