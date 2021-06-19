Із подряпинами на авто стикався кожен водій, оскільки вони майже неминучі. Однак це неприємно, коли на твоєму транспортному засобі є дефекти. Не варто засмучуватися, адже від них можна позбутися без особливих витрат.

Як прибрати подряпини з авто власноруч – читайте на Фактах ICTV.

Для того, щоб приступити до боротьби з подряпинами на машині, спочатку потрібно вивчити їхню глибину, нерівність та кількість, від цього буде залежати – потрібно звернутися до професіонала або можна впоратися самостійно. Важливим є і місце, в якому розташувався дефект.

Як прибрати подряпини з лобового скла авто

Якщо пошкодження незначні, то їх можна прибрати власноруч. Варто пам’ятати, що скло – досить крихкий матеріал, тому потрібно діяти обережно.

Можна зубну пасту з відбілювальним складом нанести на ватний диск і втерти круговими рухами, далі прибрати її надлишки в протилежний бік та добре вимити поверхню.

Пасти ДОІ приховають неглибокі подряпини на склі. Для цього потрібно розігріти матеріал на водяній бані та нанести його на поверхню за допомогою ватного диска.

Також подряпини на лобовому склі можна заповнити спеціальним поліролем або безбарвним лаком для манікюру.

Ці методи підійдуть не тільки для лобового скла, а й для інших.

Як прибрати подряпини з обшивки авто

Для того, щоб прибрати подряпини з пластика салону авто, підійде полірування спеціальними засобами. Також можна використовувати коректор – він зафарбує незначні пошкодження.

Можна прогріти пластик будівельним феном. Головне – не перегріти, щоб матеріал не розплавився.

Деякі водії для того, щоб прибрати подряпини з обшивки авто, використовують звичайну запальничку. Потрібно піднести полум’я до матеріалу та швидко його прибрати.

Також можна ошкурити деталь дрібною наждачкою, зашпаклювати автомобільною шпаклівкою, покрити спеціальною ґрунтовкою або використати фарбу для пластику.

Як прибрати подряпини з бампера авто

Якщо бампер авто подряпаний злегка, то можна спробувати восковий олівець. Перед його використанням потрібно вимити необхідну ділянку та знежирити її.

Віск наносять у кілька шарів з перервами. Спочатку поперечними рухами, потім – поздовжніми.

Якщо подряпини на бампері глибокі та їх багато, то без фарбування не обійтися. Але і це можна зробити своїми руками, головне – спеціальні інструменти та матеріали.

Спершу потрібно обробити шліфувальною машинкою бампер за периметром, потім нанести ґрунтовку та залишити висихати.

Далі – ще раз очистити бампер і приступити до фарбування. Фарба наноситься за допомогою розпилювача або спеціального інструменту. Останній етап – лакування.

Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно позбутися від подряпин на авто, тоді краще звернутися до професіонала, щоб не зробити ще гірше.

Як правильно мити авто

Автомийка самообслуговування не тільки займає мало часу, а й значно економить кошти. Крім того, ви самі контролюєте весь процес.

Перед початком очищення автомобіля варто ознайомитися з етапами миття та режимами, які ви використовуватимете. Як мити авто на мийці самообслуговування – дивіться в покроковій інструкції на Фактах ICTV.