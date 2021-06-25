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Каріна Зуєва |

У мережу злили характеристики Kia Sportage п’ятого покоління

У мережу злили характеристики Kia Sportage п’ятого покоління

У Південній Кореї пройшла закрита презентація кросовера Kia Sportage п’ятого покоління. Після в мережі з’явилися нові подробиці про очікуваний автомобіль.

На YouTube-каналі Dodo Tube повідомили, що на домашньому ринку Kia Sportage п’ятого покоління з’явиться в продажу вже 20 липня, а попереднє замовлення на нього можна буде зробити вже на початку другого місяця літа.

Кросовер буде з 1,6-літровим турбомотором потужністю 180 кінських сил і з 230-сильною гібридною установкою. Діагональ цифрової приладової панелі й екрану мультимедійної системи – 12,3 дюйма.

На початку червня компанія Kia Motors розсекретила зовнішній вигляд Kia Sportage п’ятого покоління, опублікувавши знімки на офіційній сторінці в Facebook.

На фото видно, що кросовер отримав яскраву передню частину, решітку радіатора по всій ширині, а також новий логотип KIA. До всього іншого, він став більше в розмірах, ніж його попередники.

У салоні вбудований клімат-контроль і центральна консоль.

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Фото: Kia Worldwide

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