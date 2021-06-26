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Факти / Lifestyle / Авто
Євгенія Шапоренко |

Механіка проти автомата: плюси і мінуси коробок передач

Механіка проти автомата: плюси і мінуси коробок передач

Автомобілісти запекло сперечаються, що краще: автомат чи механіка. Однак не можна сказати, що існує однозначна відповідь. Адже кожен сам обирає, що йому до душі.

Хоча в наш час поряд зі звичайною механікою можна обрати автоматичну, роботизовану або безступінчату коробку передач.

У кожного аспекту є свої плюси і мінуси.

Плюси механіки

  • Динаміка розгону. Цей аспект набагато кращий у будь-якої механіки. Різниця в кілька секунд, але все-таки.
  • Економія пального. Якщо ви – майстер за кермом, вмієте швидко перемикати передачі, а також вмієте пускати машину накатом, то можна добре заощадити на паливі.
  • Економія на маслі. Для механічної трансмісії потрібно близько трьох літрів масла, а для автоматичної – від шести до десяти.
  • Переваги під час зимового водіння. З механікою можна спокійно буксувати у снігу, на автоматі такого краще не робити. Крім того, механіку взимку легше завести.
  • Дешевий ремонт авто. Здебільшого ремонт авто з механікою дешевший. Ба більше, практично всі автосервіси за нього беруться.

Механіка чи автомат: яка коробка передач краща

Мінуси механіки

  • Незручності під час водіння. На механіці складніше навчитися кермувати. Зазвичай найбільше проблем у новачків, коли потрібно рушити з місця.
  • Зчеплення. Новачкам складно звикнути до механіки, особливо у них багато проблем зі зчепленням, яке запросто можна зламати. До речі, ремонт обійдеться недешево.
  • Водіння у межах міста. Через часте перемикання передач водій швидше втомлюється в місті, тоді як на відкритій місцевості такої проблеми не буде.

Плюси автомата

  • Легкість у користуванні. Автомат дійсно набагато простіший в експлуатації, тим більше для новачків.
  • Без ризику перевантажити двигун. Автомат сам вибирає, на яких обертах працює двигун, що виключає багато ризиків, пов’язаних із експлуатацією двигуна.

Механіка чи автомат: яка коробка передач краща

Мінуси автомата

  • Витрата палива. Класичний автомат на чотири передачі насправді витрачає більше палива, проте це не стосується варіаторів на шість ступенів.
  • Буксирування. Машини на автоматі не можна буксирувати на гнучкому або жорсткому зчепленні (тільки за допомогою евакуатора).
  • Ремонт. Зазвичай ремонт авто на автоматі досить дорогий.

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