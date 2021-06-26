Механіка чи автомат: яка коробка передач краща

Автомобілісти запекло сперечаються, що краще: автомат чи механіка. Однак не можна сказати, що існує однозначна відповідь. Адже кожен сам обирає, що йому до душі.

Хоча в наш час поряд зі звичайною механікою можна обрати автоматичну, роботизовану або безступінчату коробку передач.

У кожного аспекту є свої плюси і мінуси.

Плюси механіки

Динаміка розгону. Цей аспект набагато кращий у будь-якої механіки. Різниця в кілька секунд, але все-таки.

Економія пального. Якщо ви – майстер за кермом, вмієте швидко перемикати передачі, а також вмієте пускати машину накатом, то можна добре заощадити на паливі.

Економія на маслі. Для механічної трансмісії потрібно близько трьох літрів масла, а для автоматичної – від шести до десяти.

Переваги під час зимового водіння. З механікою можна спокійно буксувати у снігу, на автоматі такого краще не робити. Крім того, механіку взимку легше завести.

Дешевий ремонт авто. Здебільшого ремонт авто з механікою дешевший. Ба більше, практично всі автосервіси за нього беруться.

Мінуси механіки

Незручності під час водіння. На механіці складніше навчитися кермувати. Зазвичай найбільше проблем у новачків, коли потрібно рушити з місця.

Зчеплення. Новачкам складно звикнути до механіки, особливо у них багато проблем зі зчепленням, яке запросто можна зламати. До речі, ремонт обійдеться недешево.

Водіння у межах міста. Через часте перемикання передач водій швидше втомлюється в місті, тоді як на відкритій місцевості такої проблеми не буде.

Плюси автомата

Легкість у користуванні. Автомат дійсно набагато простіший в експлуатації, тим більше для новачків.

Без ризику перевантажити двигун. Автомат сам вибирає, на яких обертах працює двигун, що виключає багато ризиків, пов’язаних із експлуатацією двигуна.

Мінуси автомата

Витрата палива. Класичний автомат на чотири передачі насправді витрачає більше палива, проте це не стосується варіаторів на шість ступенів.

Буксирування. Машини на автоматі не можна буксирувати на гнучкому або жорсткому зчепленні (тільки за допомогою евакуатора).

Ремонт. Зазвичай ремонт авто на автоматі досить дорогий.

Читайте:

5 шумів з-під капота авто, які мають насторожити водія

Як правильно мити авто на мийці самообслуговування