Летючий автомобіль успішно здійснив 35-хвилинний переліт між міжнародними аеропортами з Нітри в Братиславу, в Словаччині. Автомобіль отримав назву AirCar, а під капотом у нього звичайний двигун BMW, що працює на бензині.

За словами творця автомобіля Стефана Кляйна, його винахід здатний пролетіти близько 1 тис. км на висоті 2,5 тис. м. Крейсерська швидкість транспортного засобу в повітрі – 170 км/год, а максимальна вантажність – 200 кг або два пасажири. Про витрату палива під час польоту не повідомляється.

Технологічно автомобіль досить простий. За дві з половиною хвилини складаються крила, і машина готова до пересування по дорозі.

На відміну від комерційних автомобілів-літаків, цей прототип не може приземлятися і злітати вертикально.

Представники Klein Vision повідомили, що розробка тривала близько двох років при інвестиціях в €2 млн.