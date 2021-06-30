Як зняти авто з обліку в Україні

Під час утилізації, зміни органу реєстрації, внесення змін до прав власності чи вивезення автомобіля за кордон вам потрібно буде зняти його з обліку.

Для цього зберіть документи, зверніться до Територіального сервісного центру, оплатіть податки, збори та техогляд транспортного засобу.

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