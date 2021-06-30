Як зняти авто з обліку в Україні

Крок 1. Збираємо документацію
Перед тим, як звернутись у Територіальний сервісний центр МВС для зняття з обліку авто в Україні, необхідно зібрати такий перелік документів:
- паспорт громадянина України або документ, що засвідчує вашу особу, якщо немає паспорта;
- довідка про реєстрацію місця проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- технічний паспорт автомобіля;
- рішення суду або довідка про погашення кредитної заборгованості (за необхідності).
Крок 2. Записуємось до сервісного центру МВС
Після того, як зібрали увесь необхідний пакет документів, ви звертаєтесь у Територіальний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.
Там ви маєте написати заяву про зняття авто з обліку в Україні. До неї прикріплюються усі необхідні документи.
Крок 3. Проходимо огляд автомобіля
Вам не знімуть авто з обліку, якщо ви не пройдете технічний огляд транспортного засобу та перевірку криміналістом.
Тому цей пункт є обов’язковим і про нього не варто забувати. Всю інформацію вам запишуть у технічному паспорті.
Після огляду автомобіля криміналіст має заповнити відповідний акт, який ви передасте працівнику сервісного центру.
Крок 4. Оплачуємо послуги
На сайті Головного сервісу центру МВС вказано, що за надання послуг зі зняття автомобіля з обліку потрібно заплатити 225 грн. Квитанцію на оплату вам дадуть представники органу.
Крок 5. Закінчуємо зняття з обліку автомобіля в Україні
Тепер усю необхідну документацію, акт про огляд авто криміналістом, квитанцію про оплату та номерні знаки ви здаєте у Територіальному сервісному центрі МВС.
Вам видають тимчасові номерні знаки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та реєстраційну картку.
Зняття з обліку автомобіля відбудеться протягом робочого дня з моменту надання повного пакету документів у сервісний центр.