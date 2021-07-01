Що обов'язково повинно бути в авто – СПИСОК

У своїх машинах водії проводять доволі багато часу. Власники авто повинні бути готовими до непередбачуваних ситуацій на дорозі. Важливо знати, що потрібно покласти у багажник за правилами ПДР та що дійсно важливе в наборі автомобіліста.

Перелік речей, які обов’язково мають бути у машині, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які документи повинні бути в автомобілі

Основний документ – це посвідчення водія. Воно підтверджує ваше право на керування автомобілем.

Також має бути документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу, яким керує водій. У технічному паспорті вказуються: марка та колір автомобіля, технічні відомості, тип моделі, VIN-номер, дата першої реєстрації та об’єм двигуна.

Важливо мати із собою страховий поліс. На ньому має бути зазначеним термін дії страхування.

Список обов’язкових речей згідно з ПДР

Аптечка

Цей предмет завжди повинен бути у вашому автомобілі. Треба відповідально віднестись до вибору аптечки. Вона не тільки збереже вас від неприємної розмови з патрульними, а й може врятувати ваше життя у непередбачуваній ситуації на дорозі.

У ній завжди мають бути: джгут, бинти, клапан для проведення штучної вентиляції легенів, медичні рукавички, термопокривало, протиопікова гелева пов’язка, ножиці, пінцет, стерильні серветки та лейкопластири.

Вогнегасник

Під час непередбачуваної ситуації на дорозі автомобіль може спалахнути, тому важливо придбати якісний вогнегасник.

Він має бути робочим та сертифікованим в Україні за чинними нормами.

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Знак аварійної зупинки

Згідно з ПДР водій має зберігати в автомобілі знак автомобільної зупинки. Це червоний трикутник зі світловідбивним покриттям. За необхідності водій зобов’язаний поставити його на проїжджу частину дороги.

Запасне колесо

Пошкодження шини не рідкість, тому запасне колесо у багажнику ніколи не завадить.

Для заміни колеса вам знадобляться такі речі:

балонний ключ;

домкрат;

рукавички.

Вкрай важливо стежити за тим, щоб в холодну пору року запасне колесо було з зимовою шиною.

Набір інструментів

Досвідчені водії завжди мають в автомобілі набір гайкових ключів, молоток та набір викруток. Крім цих інструментів у машині варто зберігати: манометр, буксирувальний трос, а також набір електричних запобіжників та лампочок.

Такий набір додасть вам впевненості у дорозі, тому що ви завжди будете готові до будь-якої несправності вашого автомобіля.

Засоби гігієни

Прогумовані рукавички та ганчірка ніколи не будуть зайвими. Ці корисні речі допоможуть уникнути забруднень під час ремонтування авто. Також не варто забувати про вологі серветки.

Що повинно бути в машині взимку

У холодну пору року у багажнику рекомендується зберігати такі речі:

зимовий омивач;

теплий одяг;

лопату;

щітку-шкребок.

Такий набір допоможе вам швидко підготувати автомобіль для поїздки.

Лопата та щітка-скребок знадобляться для того, щоб швидко прибрати сніг та лід з автомобіля, а зимовий омивач попіклується про лобове скло вашої машини.