Відтепер VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів доступні у формі відкритих даних. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Для того, щоб захистити власників та покупців авто від шахраїв, у базі даних можна переглянути інформацію про транспортні засоби, зареєстровані з 1 січня 2021 року.

Згодом з’являться дані про VIN-коди всіх авто, які зареєстровані з 2013 року.

VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу) – це унікальний номер автомобіля, в якому зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску.

Завдяки відкритим даним про VIN-коди можна:

Перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи.

Дізнатися точну дату розмитнення авто.

Зрозуміти точну кількість попередніх власників транспорту.

Дані про VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів можна переглянути за посиланням.