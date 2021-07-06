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Факти / Lifestyle / Авто
Валентина Чорна |

VIN-коди зареєстрованих авто тепер відкриті

автомобили

Відтепер VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів доступні у формі відкритих даних. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Для того, щоб захистити власників та покупців авто від шахраїв, у базі даних можна переглянути інформацію про транспортні засоби, зареєстровані з 1 січня 2021 року.

Згодом з’являться дані про VIN-коди всіх авто, які зареєстровані з 2013 року.

VIN-код (ідентифікаційний номер транспортного засобу) – це унікальний номер автомобіля, в якому зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік його випуску.

Завдяки відкритим даним про VIN-коди можна:

  • Перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи.
  • Дізнатися точну дату розмитнення авто.
  • Зрозуміти точну кількість попередніх власників транспорту.

Дані про VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів можна переглянути за посиланням.

Читайте
Як перевірити авто за VIN-кодом

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Pexels

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