Електрокари з кожним роком стають дедалі популярнішими, витісняючи бензинові автомобілі. Багато власників електричних авто воліють заряджати свій транспорт щоночі, але це лише зменшує термін роботи авто.

Ми розповімо, чому не варто щоночі залишати автомобіль на зарядці.

Важливо відзначити, що ви завжди повинні слідувати рекомендаціям із зарядки акумулятора, поданими у посібнику з експлуатації автомобіля.

Короткі поїздки на роботу

За даними Федерального управління шосейних доріг Міністерства транспорту США, в середньому водії проїжджають близько 20 тис. км. в рік, або 420 км. щотижня.

Сучасні електромобілі з великим запасом енергії можуть проїхати цю дистанцію без підзарядки за один раз. Якщо у вас немає регулярних поїздок на роботу на далекі відстані, вам не потрібно заряджати електромобіль щоночі.

Трата ресурсів акумулятора

У всіх літій-іонних акумуляторів є відомий недолік – через певну кількість циклів заряджання втрачається максимальний обсяг зберігання.

Група дослідників з Мічиганського університету розробила передові методи продовження терміну служби літій-іонних батарей. Для цього необхідно якомога менше часу тримати акумулятор в повністю зарядженому (100%) і розрядженому (0%) стані.

Зарядні станції стають доступнішими

Кількість зарядних станцій на території України стає з кожним роком все більше. Деякі з них знаходяться на традиційних заправках, а деякі – на паркувальних майданчиках магазинів і торгових центрів. Маючи карту електрозаправок України ви ніколи не залишитеся без заряду.

Джерело: Marketwatch